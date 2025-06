Basket, sconfitte indolori per Sassari e Reggio Emilia

Sassari e Reggio Emilia chiudono con una sconfitta la loro prima fase in Eurocup ed Eurochallenge: entrambe certe del primo posto proseguiranno il loro cammino europeo anche nel 2014.

I sardi hanno chiuso al primo posto nonostante la sconfitta di misura per 68-63 sul parquet dei belgi del Belgacom Spirou. Per Reggio Emilia invece disfatta in terra olandese con il Groningen che si impone per 85-60 ma Bell e compagni erano già qualificati da una settimana.

