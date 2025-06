Basket: Sassari e Reggio Emilia vincenti in Europa

Due vittorie e due ipoteche sulle qualificazioni alla seconda fase per Banco Sardegna Sassari e Grissin Bon Reggio Emilia, impegnate rispettivamente in Eurocup ed Eurochallenge: i sardi hanno vinto in extremis in casa dell’Elan Saone (80-82 ndr), mettendo un piede e mezzo nella seconda fase di Eurocup.

Vittoria esterna anche per gli emiliani che hanno violato il parquet dell’Okapi per 71-78, guadagnandosi il primo posto nel girone E a due giornate dal termine del girone preliminare.

