Basket: saltati i fattori campo in semifinale quando si va a Brescia e Milano

Si disputano domani e giovedì le gare-3 delle semifinali playoff del massimo campionato italiano di basket e dopo il doppio turno giocato rispettivamente a Trapani e Bologna lo show si sposta a Brescia e Milano per gara-3 ed eventualmente gara-4.

A sorpresa la Germani Brescia ospita il Trapani Shark con due match point a disposizione, figli della doppia vittoria sul parquet siciliano per i ragazzi di Peppe Poeta. I lombardi hanno dimostrato concretezza e cinismo, dominando il primo quarto sia in gara-1 sia in gara-2 e poi gestendo il vantaggio e impedendo alla squadra di Jasmin Repesa di rientrare in partita.

Ora per Brescia è il momento di chiudere i giochi e conquistare la prima finale della sua storia, mentre per Trapani non sono permessi passi falsi al Palaleonessa se vuole tornare sul parquet amico a giocarsi tutto in gara-5. Servono, però, i punti di JD Notae e Langston Gallaway, poco protagonisti in gara-2, mentre Poeta si affida alla regia di Della Valle e Ivanovic e ai punti di Ndour e Bilan per chiudere il discorso.

Giovedì, invece, sarà la volta di Olimpia EA7 Emporio Armani Milano contro la Virtus Segafredo Bologna. Dopo le due sfide in terra emiliana ci si sposta all’Unipol Forum di Assago con il fattore campo saltato anche qui e serie sull’1-1. Pesante il 66-85 con cui Milano ha espugnato la Segafredo Arena, con Bologna costretta a inseguire per 40 minuti e che mai è sembrata in grado di riaprire il match.

66 punti segnati, dopo i 68 di gara-1, cioè i due peggiori score per la Virtus in stagione. Ma Milano può recriminare per quel 0/22 di LeDay in gara-1 che avrebbe potuto portare l’Olimpia al Forum d’Assago con già un match point a disposizione. Nulla è ancora scritto, i ragazzi di Ivanovic hanno le qualità per riaprire i giochi, ma Milano ha dato una dimostrazione di forza che rischia di pesare sul morale delle V-Nere.