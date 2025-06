Basket, Peppe Poeta torna all’Olimpia Milano come primo assistente di Messina

Adesso è ufficiale. Peppe Poeta lascia il ruolo di head coach dopo una sola stagione alla Germani Brescia e torna nello staff tecnico dell’Olimpia Milano come primo assistente del capo allenatore Ettore Messina. Il nativo di Battipaglia classe 1985 era già stato uno degli assistenti di Messina dal 2022 al 2024, affrontando poi la sua trionfale prima esperienza da capo allenatore portando Brescia ad una storica finale Scudetto.

“Come società, in accordo con la proprietà, abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualità tecniche e umane“, dichiara Ettore Messina nel comunicato ufficiale dell’Olimpia in cui è stato annunciato il ritorno a Milano di Poeta.

“Sono felice di tornare a lavorare in un club così prestigioso, un club che per me significa molto, orgoglioso e riconoscente della fiducia che coach Messina e la proprietà mi stanno accordando“, il commento dell’ex cestista campano dopo aver raggiunto un accordo triennale che potrebbe proiettarlo al ruolo di successore di Messina alla guida dell’Olimpia magari a partire dalla stagione 2026-2027.

Poeta aveva salutato così Brescia pochi giorni fa in un post su Instagram: “GRAZIE BRESCIA!!! È stato un sogno ad occhi aperti, una favola a lieto fine, qualcosa che è difficile anche solo spiegare. È stato tutto così bello da non sembrare vero. È riduttivo parlare della finale scudetto, parlo di tutto ciò che è stato per me il mio ultimo anno di vita, parlo di voi bresciani e della vostra splendida città, di come mi avete accolto, amato e supportato. Ci sono treni che non puoi non prendere, e questo è uno di quelli. Ci salgo GRAZIE A VOI e ve ne sarò sempre grato. Ricordatevi le cose belle non finiscono restano nel cuore di chi le ha vissute!“.