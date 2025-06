Basket, Nba: Belinelli super ma il derby va a Bargnani

Non sono bastati 32 punti (high career in Nba per lui ndr) a Marco Belinelli per avere ragione del compagno di Nazionale Andrea Bargnani: la sfida tra San Antonio Spurs e New York Knicks è andata infatti a questi ultimi, che hanno prevalso per 101-105.

Nella sfida tra gli azzurri, il Mago però è a malapena riuscito ad andare in doppia cifra, anche se ha prevalso grazie ad un’ottima prova di squadra fornita soprattutto dai rientranti Shumpert e Carmelo Anthony. Per Belinelli la magica ma sfortunata serata era iniziata molto bene con i primi 10 punti degli Spurs ed un 6/9 dalla lunga distanza che la dicono tutta sulla prestazione maiuscola della guardia di San Giovanni in Persiceto.

Bargnani invece dopo un inizio in sordina causa falli, è riuscito a rimettersi in carreggiata a cavallo tra secondo e terzo periodo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com