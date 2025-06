Basket: Moore in fuga dalle rivolte ucraine firma per Caserta

Ha deciso di anteporre la sua sicurezza personale a tutto: Ronald Moore, playmaker americano classe 1988, ha deciso di abbandonare il Cherkasy, team ucraino di stanza a due ore da Kiev, teatro dei sanguinosi scontri degli ultimi giorni che stanno riguardando il paese dell’est.

La decisione è stata presa quando i contestatori hanno assalito il Municipio di Čerkasy, che si trova ad un isolato dall’abitazione di Ron, che ha dichiarato: “E’ una sventura ciò che sta accadendo qui, ma la mia sicurezza è più importante della pallacanestro”.

Domani dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del club campano che andrebbe a colmare la carenza in organico, ma non sono da escludere altre rescissioni eccellenti in Ucraina, dove lo scenario da guerra civile potrebbe convincere altri sportivi stranieri ad abbandonare il Paese.

