Basket: Milano spalle al muro, Bologna ha il match point al Forum

Si torna in campo domani sera per gara-4 della semifinale della Serie A di basket all’Unipol Forum di Assago dove la Virtus Bologna guida la serie per 2-1 contro l’Olimpia Milano. E con Brescia già in finale il match di Assago è già decisivo, con gli emiliani che hanno a sorpresa un match point, mentre Milano non può più sbagliare.

Ettore Messina in gara-3 è stato tradito da chi gli aveva dato il successo a Bologna in gara-2. Da un Armoni Brooks inconsistente, da uno Zach LeDay che in questa serie non riesce proprio a entrare, ma anche da un Flaccadori che non incide più come nelle ultime uscite e, in generale, una squadra che per 40 minuti è stata molle in campo.

Si aggrappa, invece, alla grinta di Diouf, al solito Shengelia e a un ritrovato Belinelli la Virtus Bologna per espugnare il Forum. Gli emiliani ci credono fin da subito e con questa voglia e grinta proveranno a chiuderla già domani sul parquet meneghino. Ma serviranno altri 40 minuti perfetti in difesa, perché è lì che si fa la differenza in questa serie.

Bologna continua a soffrire da oltre l’arco, ma Milano non difende sotto canestro. Questo ha decretato gara-3 e da questo si ripartirà domani sera. L’Olimpia per vincere e portare la serie alla bella a Bologna deve iniziare a difendere nella propria area, mentre dall’altra parte Bologna non può concedere come ieri i parziali che hanno permesso a Milano più volte di rientrare. E occhio al nervosismo, perché di storie tese se ne sono viste tante ieri sera e gli arbitri dovranno stare attenti a non dare fuoco alle polveri.