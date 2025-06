Basket, Milano pronta a ripartire da Milutinov e Banchi?

La stagione dell’EA7 Emporio Armani Milano è stata un fallimento. Fallito l’obiettivo playoff in Eurolega, eliminata in semifinale in campionato, sfuggito in finale anche il contentino della Coppa Italia, ora per Giorgio Armani e Pantaleo Dell’Orco è il momento di capire se continuare per la strada scelta o svoltare. E le voci delle ultime ore parlano di due nomi pesanti. Sul parquet e in panchina.

Con gli affari Quinn Ellis e Marko Guduric cui manca solo l’ufficialità, per il campo il nome caldo è quello di Nikola Milutinov. 30 anni, serbo, centro di esperienza e qualità, è in scadenza di contratto con l’Olympiacos. Il rinnovo coi greci è sul tavolo, ma è noto anche l’interesse di Milano, che avrebbe messo sul piatto un contratto milionario per aumentare decisamente la qualità sotto canestro. Uno dei limiti in questa stagione.

La seconda voce, invece, riguarda la panchina, anche se ancora sarà da capire se si parlerà di un aiuto per Ettore Messina o se l’avventura del tecnico a Milano è finita, almeno per quel che riguarda il suo ruolo di coach. E la seconda voce sarebbe un clamoroso ritorno, visto che parliamo di Luca Banchi, già allenatore di Milano dal 2013 al 2015. Vincendo uno scudetto, ma senza far innamorare i tifosi. E ora?

Messina ha confermato di voler continuare, ma bisogna capire se la dirigenza vorrà continuare questa strada – come ha ribadito più volte – o se i dubbi emersi e la pazienza dei tifosi finita non farà cambiare percorso. E Banchi può essere il nome giusto, con la lunga esperienza europea e i successi ottenuti anche con la Lituania. Unico dubbio, come detto, sarà come verrà accolto dal tifo e quanto tempo gli verrà dato per non fallire.