Basket: Milano e Reggio Emilia, l’Italia torna protagonista in Europa

Si dirà che l’Eurochallenge è soltanto la terza competizione europea in ordine di importanza, ma per una matricola alla prima volta assoluta fuori dai confini nazionali, l’aver centrato le Final Four è un qualcosa di straordinario: la Grissin Bon Reggio Emilia è il fiore all’occhiello della pallacanestro italiana in questa stagione 2013-2014.

Un organico guidato da un coach giovane che si è fatto le ossa nel vivaio reggiano, ma che non teme l’emozione al cospetto delle grandi d’Italia e d’Europa: Max Menetti sta dimostrando ampiamente di essere il migliore allenatore italiano in questa stagione. La Final Four in Eurochallenge, le semifinali alle Final Eight di Coppa Italia ed i play off scudetto alla portata: se a tutto ciò ci aggiungiamo anche l’aver sfornato e messo in rampa di lancio giovani come Mussini, Cervi (reduce da un’esperienza tragicomica in Russia con il rientro posticipato causa la statura “eccessiva” per l’aereo ndr) e Pini.

Spostandoci in Eurolega, la qualificazione di Milano ai quarti di finale sembra ormai ad un passo dopo l’ultima vittoria sul parquet del Tau Vitoria: ma ciò che rende maggiormente soddisfatti dell’andamento degli uomini di coach Banchi tra campionato ed Europa, è la ritrovata consapevolezza di essere un’autentica corazzata con tutte le carte in regola per arrivare in fondo alle due competizioni.

L’avvento di Hackett, l’esplosione definitiva di Gentile (pronto a spiccare il volo per l’Nba ndr) unita alla costanza di Langford e Jerrels: dopo la delusione in Final Eight con la sconfitta in casa al primo turno, Milano ha invertito la rotta e punta al colpo grosso con la prospettiva delle Final Four di Eurolega al Forum.

Foto: Sito Ufficiale Grissin Bon