Basket: Luca Severini a Reggio Emilia. Si infiamma il mercato di Serie A

Si apre un nuovo capitolo per uno dei giocatori che ha più recentemente collaborato al mantenimento di uno status importante per l’Italia cestistica. Luca Severini, lanciato nelle alte orbite dalla Bertram Tortona, lascia il club bianconero per approdare a Reggio Emilia, dove resta al ponte di comando coach Dimitris Priftis.

In una squadra che cambierà moltissimo, Severini va a unirsi, tra gli altri, a un nuovo acquisto di peso, Troy Caupain. Così il giocatore al sito del club: “Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso alla Pallacanestro Reggiana, è una società importante che finora mi ha trasmesso solo impressioni positive. Ringrazio il management e lo staff tecnico per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare a lavorare e conoscere i tifosi“. Ci sarà ancora l’Europa per lui, dato che l’Unahotels può giocare le qualificazioni di Basketball Champions League.

Sono stati degli ultimi giorni particolarmente ricchi, quelli del basket italiano in termini di mercato, e non solo per la vicenda che ha avvicinato Cinzia Zanotti a Brescia (senza concretizzazione: l’ormai decana del Geas Sesto San Giovanni resta in rossonero, a roster fondamentalmente già fatto). In particolare, nella serata di ieri il presidente di Trapani Valerio Antonini ha lanciato l’ufficializzazione del primo colpo Shark, e che colpo: Jordan Ford, nell’ultima stagione a Trento con 17 punti di media. E anche Treviso si muove, facendo tornare Joe Ragland, ormai un veterano del parquet, in Italia: è il suo quarto club tricolore dopo Cantù (due volte), Milano e Avellino.

Sempre nella giornata di ieri, in cui Peppe Poeta è diventato ufficialmente vice di Ettore Messina a Milano, a Napoli hanno iniziato a farsi strada i primi movimenti della nuova gestione Matt Rizzetta. Dentro come GM James Laughlin, già cinque anni nello staff tecnico di Steve Kerr ai Golden State Warriors, e in campo Ed Croswell, ala di Philadelphia con passaggi in Turchia, Germania e Lituania. Si è mossa tantissimo Udine, che da neopromossa con anticipo ha inserito Calzavara, Juiston, Spencer e Brewton per quello che, se non è un roster completo, ci va vicino. A Sassari è arrivato Andrea Mezzanotte da Treviso, che oltre a Ragland ha ufficializzato Kruize Pinkins sotto canestro, mentre proprio a Tortona giungono Manjon e soprattutto Andrea Pecchia (da Trento). A Varese è arrivato Maximilian Ladurner vicino a canestro, mentre movimenti importanti sono stati visti a Venezia, con Giovanni De Nicolao e Chris Horton.