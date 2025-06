Basket, l’Olimpia Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro la Virtus Bologna

L’Olimpia Milano si prende il fattore campo nella serie di semifinale contro la Virtus Bologna. La squadra di Messina cancella la delusione della prima sfida e domina gara-2 alla Segafredo Arena per 85-66. Vittoria quasi mai in discussione per Milano, che è sempre stata avanti, ma con una Virtus che comunque ha mollato solo nei minuti finali. Giovedì terzo appuntamento al Forum per una gara-3 che può davvero valere moltissimo.

Armoni Brooks è il miglior marcatore di Milano con 20 punti ed in casa Olimpia si rivede anche un positivo Nico Mannion, che firma 11 punti. In doppia cifra chiudono anche Nikola Mirotic (limitato dai falli) e Shavon Shields, entrambi a quota 14 punti. A Bologna non basta un ottimo Momo Diouf da 14 punti e gli 11 punti di Will Clyburn.

Dopo un avvio equilibrato (10-10) è Milano a trovare il primo allungo della partita. Parziale di 8-0 con protagonisti Mirotic e soprattutto LeDay, che vuole cancellare i liberi sbagliati nel finale di gara-1. Causer firma dalla lunetta anche il +11 (27-16). Ivanovic decide di mandare in campo per la prima volta nella serie anche Marco Belinelli ed il capitano della Virtus propizia il buon finale di quarto della Virtus, che alla prima sirena è sul -7 (20-27).

L’inizio del secondo quarto è tutto di marca milanese e anche Nico Mannion diventa protagonista di questa semifinale. Il play italiano, insieme a Mirotic, permette all’Olimpia di allungare sul +16 (40-24) a cinque minuti dall’intervallo. La reazione di Bologna non si fa attendere e con uno scatenato Diouf firma un 9-0 di parziale che porta la Virtus sul -7 (33-40). Si va negli spogliatoi con l’Olimpia avanti di nove punti (44-35).

Al rientro dalla pausa lunga è un botta e risposta dall’arco tra Mirotic e Clyburn, poi un’altra tripla da lontanissimo di Brooks fa volare l’Olimpia sul +16 (56-40). Sembra una partita che ha preso la strada di Milano, ma la Virtus ha un cuore immenso e con Hackett e Shengelia rientra sul -6 (52-58) a tre minuti e mezzo dalla fine del quarto. Il finale di quarto si chiude con Shields e poi la risposta di Belinelli, con Milano avanti 66-58.

Shields apre l’ultimo quarto con una tripla, ma Diouf risponde ancora con energia. L’Olimpia ha in Brooks l’uomo di gara-2, con l’americano che si prende sulle spalle l’attacco milanese e lo porta sul +16 (80-64). La Virtus questa volta non riesce più a reagire e la tripla di Mannion manda i titoli di coda. Milano vince 85-66 e si prende il fattore campo nella serie.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 66-85 (20-27, 15-17, 23-22, 8-19)

Bologna: Cordinier 6, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 11, Taylor 2, Shengelia 7, Hackett 7, Morgan, Polonara 2, Diouf 14, Zizic, Akele 5

Milano: Mannion 11, Causeur 4, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 20, LeDay 8, Ricci 2, Flaccadori, Diop 7, Caruso, Shields 14, Mirotic 14