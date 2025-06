Basket, le statistiche dei giovani italiani in Serie A1

Manca solo una giornata al giro di boa del girone d’andata, ma nel campionato di Serie A1 è già tempo di bilanci, seppur provvisori per i giovani di casa nostra: dopo la splendida estate degli under 20, culminata con l’oro europeo, vediamo come si stanno comportando le speranze della pallacanestro azzurra.

Alessandro Gentile: stagione della consacrazione per il più piccolo dei fratelli Gentile che a Milano sta trascinando i suoi sia in campionato che in Eurolega, acquisendo anche maggiore costanza.

Andrea De Nicolao: a Varese si aspettano tanto da lui quest’anno e finora i 18 minuti e 5 punti di media a partita sono un po’ l’emblema del momento negativo che sta attraversando anche la sua squadra.

Michele Vitali: alla prima vera stagione da protagonista, la guardia bolognese si sta ben districando con la casacca di Caserta, con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla e perchè no provare ad agguantare in extremis anche Final Eight e play off.

Andrea Traini: l’oscar della sfortuna è senza dubbio il suo. Ora non resta che augurargli una piena guarigione e vederlo crescere senza ostacoli ed infortuni, che nell’ultimo anno e mezzo lo hanno visto scendere in campo soltanto in 8 occasioni.

Alessandro Amici: nella disperata lotta di Pesaro per conservare la permanenza in massima serie, l’ala marchigiana ci mette del suo con 20 minuti e 5 punti di media a partita, che però devono necessariamente crescere nel girone di ritorno per evitare la retrocessione al team di coach Dell’Agnello.

Riccardo Cervi: il centro reggiano si fa sempre trovare pronto sia in campionato che in Europa e con 13 minuti e 4 punti di media a partita può ritenersi parzialmente soddisfatto a metà stagione.

Simone Fontecchio: scampoli di partite per l’altro campione europeo under 20 di scuola Bologna, utili a fargli accumulare esperienza in massima serie.

Gianluca Marchetti: sta facendo esperienza anche il play romano in forza a Cremona: 41 minuti e 13 punti racimolati finora per lui nelle poche chance concesse a lui.

Amedeo Tessitori: nella stagione positiva di Sassari si è ritagliato anche lui un piccolo spazio. L’ala con 44 minuti e 14 punti parziali può ancora crescere nel minutaggio di coach Sacchetti.

Awudu Abass: 94 minuti in 12 12 partite per il colored di Cantù, che nonostante l’avvento in panchina di Pino Sacripanti fa ancora fatica nel conquistare punti e minuti.

Aristide Landi: per il lucano a Bologna solo scampoli di partite con appena 57 minuti in campo e 10 punti.

Matteo Imbrò: il play siciliano è il giovane più impiegato a Bologna, con i suoi 174 minuti complessivi (che fanno 13 di media a partita) e 36 punti con un high di 9 ed alcune buone prestazioni come quella nella trasferta capitolina.

Achille Polonara: nelle difficoltà generali di Varese, la 23 enne ala marchigiana resta una delle poche note liete per i lombardi.

Claudio Tommasini: play di scorta a Caserta, in linea con la stagione dei campani.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com