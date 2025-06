Basket: le chance di qualificazione azzurre in Europa

Concluso il girone d’andata, in Eurolega ed Eurocup ci si appresta a vivere un’altra settimana importante per il futuro delle squadre italiane impegnate nelle due importanti manifestazioni continentali.

In Eurocup Cantù vincendo sul campo dei non irresistibili tedeschi dell’Artland Dragons otterrebbe il pass aritmetico per la seconda fase: sfida verità anche per la Banco Sardegna Sassari che sul parquet amico deve battere l‘EWE Baskets Oldenburg per ottenere la seconda posizione in classifica e scavare il solco con le avversarie. Una vittoria in casa della capolista Dunkerque vorrebbe dire tanto anche per l’Acea Roma, a ridosso della zona qualificazione rappresentata dal duo tedesco Telekom Bonn ed Alba Berlino.

Deve fare forza anche sui risultati degli altri campi invece la Cimberio Varese, che battendo in casa l’Union Olimpija resterebbe in corsa, ma con aiuto della capolista Ulm sul campo del Villeurbanne, vedrebbe la rincorsa al terzo ed ultimo posto utile per la qualificazione ancora fattibile.

In Eurolega domani la Montepaschi è chiamata a fare l’impresa in casa del Galatasaray, ma attende la sesta vittoria dell‘Olimpiacos Pireo sul campo dell’Unicaja Malaga per non veder allontanarsi definitivamente la quarta piazza nel girone C. Per l’Emporio Armani Milano reduce dallo stop in campionato a Venezia, la gara interna contro l’Efes Istanbul può rappresentare in caso di successo l’ipoteca sulla qualificazione alla Top 16.

L’antipasto positivo di ieri sera con l’ Eurochallenge, con il successo della Grissin Bon Reggio Emilia si spera possa essere di buon auspicio…

