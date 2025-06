Basket, la Virtus è campione d’Italia. Shengelia monumentale in gara-3, lo Scudetto è bolognese

La Virtus Bologna è campione d’Italia! Il diciassettesimo Scudetto arriva con la vittoria in gara-3 della serie finale contro la Germani Brescia, che si è dovuta arrendere anche in gara-3 davanti al proprio pubblico. Un 3-0 netto per la Virtus, che domina la terza partita per 96-74, rimettendo il proprio nome nell’albo d’oro quattro anni dopo l’ultimo titolo. Uno Scudetto nel segno di Tornike Shengelia, votato MVP della serie e che forse ha giocato la sua ultima partita con la maglia di Bologna, visto un suo possibile addio verso Barcellona. Nonostante la sconfitta netta in questa finale, resta una stagione fenomenale quella di Brescia, con un lavoro straordinario in panchina di Peppe Poeta, che al primo anno da capo allenatore ha portato la Germani a giocarsi lo Scudetto per la prima volta.

Una partita leggendaria per Tornike Shengelia, che chiude con il suo career high in Italia con 31 punti, aggiungendo anche 9 rimbalzi per un 46 di valutazione sensazionale. Splendida anche la partita di Brandon Taylor, che mette a referto 19 punti ed in doppia cifra chiudono anche Matt Morgan e Momo Diouf (entrambi 11). A Brescia non bastano i 24 punti di Jason Burnell e i 17 di Miro Bilan.

Avvio di match dove regna l’equilibrio con un botta e risposta dall’arco (8-8). Dal 13-12 per Bologna, si apre un parziale di 13-0 in favore della Virtus, guidata soprattutto da Taylor e Morgan. Questa è una spallata già decisiva per la partita, perchè alla prima sirena Bologna è già in vantaggio di tredici punti (28-15).

Il copione della partita non cambia ed è sempre un monologo da parte delle V nere. Arriva il solito momento di onnipotenza cestistica di Tornike Shengelia, che guida la Virtus sul +18 (40-22), arrivando già in doppia cifra a metà secondo quarto. Brescia non riesce davvero a reagire, mentre gli ospiti volano sulle ali dell’entusiasmo. Diouf mette l’ultima firma ad un primo tempo tutto di marca bolognese, con la Virtus avanti 50-28.

Anche al rientro dalla pausa lunga è sempre un dominio bolognese. Shengelia mette probabilmente la parola fine già dopo tre minuti con la tripla del +26 (60-34). Burnell prova a dare una scossa alla Germani, ma è sempre il georgiano a fare quello che vuole in attacco, arrivando a quota venticinque punti. Il sigillo conclusivo del quarto è di Morgan sulla sirena, con la Virtus che entra negli ultimi dieci minuti avanti 76-51.

Brescia ha grande cuore e firma subito un 6-0 in avvio, ma la tripla di Morgan ed il solito immenso Shengelia mettono davvero la parola fine. Il georgiano firma anche il suo career high e gli ultimi minuti servono solo come antipasto per la festa bolognese. Finisce 96-74 per Bologna che vince lo Scudetto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-96 (15-28, 13-22, 23-26, 23-20)

Brescia: Bilan 17, Ferrero, Dowe 4, Della Valle 5, Ndour, Burnell 24, Tonelli, Ivanovic 11, Mobio, Rivers 11, Cournooh 2, Pollini

Bologna: Cordinier 5, Accorsi, Belinelli, Pajola 2, Taylor 19, Shengelia 31, Hackett 6, Morgan 11, Diouf 11, Zizic 6, Akele 5