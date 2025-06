Basket, italiane in Europa: Siena torna a sperare

La settimana di Eurolega ed Eurocup va in archivio con risultati altalenanti per i colori italiani: nella massima manifestazione continentale Milano con il successo di ieri ha compiuto un passo decisivo verso la qualificazione alla top 16, mentre Siena con il primo successo a fil di sirena ottenuto a Malaga, riprende a sperare in una qualificazione che avrebbe del miracoloso.

In Eurocup invece nessun problema per Cantù, ormai attesa solo dal responso aritmetico su una qualificazione più che meritata; dovranno compiere qualche blitz esterno invece Roma e Sassari, ampiamente in corsa per le prime tre posizioni ma obbligate a non perdere più colpi nel girone di ritorno. Più problematica invece la situazione di Varese, che con una sola vittoria è ormai fanalino di coda nel gruppo C e distante 4 punti dalla zona qualificazione.

