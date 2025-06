Basket, italiane a caccia della qualificazione in Europa

Dopo l’antipasto di ieri sera con la vittoria in extremis di Sassari in Eurocup e quella della Grissin Bon Reggio Emilia in Eurochallenge, la settimana del basket europeo rappresenterà un crocevia importante per le squadre italiane impegnate in Eurocup ed Eurolega.

Questa sera sarà un mercoledì all’insegna delle lombarde con la FoxTown Cantù già qualificata ed impegnata nella trasferta di Ostenda: i canturini finora a punteggio pieno con un successo blinderebbero matematicamente il primo posto in classifica nel gruppo A. Trasferta ininfluente per la Cimberio Varese a Villeurbanne, già eliminata ed ultima nel gruppo C.

Sarà il giovedì invece il giorno clou, con il posticipo dell’Acea Roma in Eurocup: contro l’Alba Berlino sarà obbligatoria la vittoria per tenere accese le chance di qualificazione alla seconda fase, sfruttando anche le restanti due partite. Con 4 punti, il quarto posto ne dista attualmente altrettanto.

Capitolo Eurolega: l’Emporio Armani Milano ospita un imbattuto Real Madrid. Con una vittoria le scarpette rosse farebbero loro il passaggio alla Top 16 con due giornate d’anticipo. Non può fallire nemmeno la Montepaschi Siena, rientrata in corsa dopo il successo di sette giorni fa contro il Bayern Monaco. I campioni d’Italia se la vedranno in casa contro lo Stelmet Gora, appaiata a quota 4 in classifica con i senesi che distano però solo due punti dal quarto posto utile per il passaggio alla Top 16.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com