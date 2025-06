Basket, in Eurocup sorridono Sassari e Cantù

Due vittorie e due sconfitte: il bilancio settimanale di Eurocup si chiude con le sconfitte di Roma (nell’anticipo di ieri contro Bonn ndr) e Varese, che vedono entrambe complicarsi la strada verso la qualificazione; una beffa per i lombardi che sul parquet amico cedono solo al fotofinish (77-78) contro i tedeschi dell’Ulm, dopo un match condotto per tre quarti di gara.

Cinque su cinque invece per Cantù che non perde colpi in Europa e batte a domicilio il Cibona Zagabria per 79-86, garantendosi il passaggio alla fase successiva; dimenticati gli ultimi due scivoloni, i sardi annientano i Belgacom Spirou per 94-78 tra le mura amiche con i Diener e Caleb Green sugli scudi.

