Basket: il punto sulle italiane in Europa

Una vittoria ed una sconfitta in Eurolega, tre vittorie ed una sconfitta in Eurocup: il bilancio delle italiane nella settimana di coppe europee va in archivio positivamente nel complesso.

La seconda giornata dei gironi preliminari ha visto nella massima competizione continentale il primo successo per l’Emporio Armani Milano, che ha vinto tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas. Secondo stop consecutivo invece per Siena che neppure contro il non irresistibile Bayern Monaco conferma la sua crisi di successi fuori dai confini nazionali.

In Eurocup invece solo Sassari non ha potuto festeggiare, pur andando ko solo al supplementare: i sardi sono comunque ampiamente in corsa qualificazione. Secondo successo su altrettante partite invece per Cantù, unica italiana a punteggio pieno, mentre Varese e Roma riscattano le sconfitte subite all’esordio e si rimettono in marcia per il passaggio alla fase successiva.

