Basket, il punto sulla tre giorni europea

Dopo il positivo antipasto di ieri con Roma e Reggio Emilia, la settimana continentale per le italiane si apre questa sera con l’Eurocup, con la trasferta della già qualificata Cantù a Nymbuk. Alle 20:30 ultimo impegno casalingo per Varese che non ha più nulla da chiedere al torneo, mentre Sassari si gioca contro Zagabria la qualificazione con un turno d’anticipo.

Ma è sull’Eurolega che si concentrano tutte le attenzioni degli appassionati italiani della palla a spicchi: l‘Emporio Armani Milano se batte in casa il Brose si guadagna l’accesso alla Top 16, così come la Montepaschi Siena in caso di miracolosa vittoria sul parquet dell’imbattuta Olympiacos, con il vantaggio di disputare il match a porte chiuse.

I senesi in ogni caso dovranno necessariamente fare bottino pieno anche nell’ultima casalinga contro l’Unicaja Malaga.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com