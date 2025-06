Basket, il punto sul mercato di serie A1 maschile

Ancora pochi giorni e sarà nuovamente tempo di campionato: dopo l’ottava sinfonia senese è già partita la caccia a chi proverà a contrastare la loro egemonia sul territorio nazionale. Anche in chiave mercato molti sono stati i movimenti significativi per le grandi del campionato: eccoli riproposti squadra per squadra.

Il mercato delle squadre di Serie A è ancora in via di definizione. Emblematica la situazione differente per le squadre provenienti dai playoff: Sassari e Venezia sono complete, Cantù e Reggio Emilia quasi, Milano e Roma hanno ormai gran parte dell’organico, mentre il ridimensionamento di Siena e Varese rende le due squadre che disputeranno la Supercoppa ancora indietro. La certezza è che tutte e quattro le semifinaliste partiranno da un tecnico nuovo. Da notare che nove squadre dovrebbero puntare sul 5+5 (5 stranieri, senza distinzioni tra europei, Cotonou e americani, e 5 italiani), tre in più rispetto allo scorso anno.

SIENA – Da sette anni sono i campioni in carica, ma quest’anno dovranno far fronte alla crisi del main sponsor e quindi avranno un budget ridotto: Hackett, Kangur, Ortner, Carraretto e Ress, sono i riconfermati, mentre Cournooh rientra dal prestito e rinforza la panchina. Mancano ancora qualcosina sotto canestro ed almeno due esterni.

ROMA – Luca Dalmonte non farà l’Eurolega ma in compenso avrà a disposizione una squadra molto atletica dove accanto ai vari Taylor, Goss e D’Ercole, ci sarà Hosley a raccogliere l’eredità pesante lasciata da Gigi Datome, sotto le plance ecco Mbakwe ed Eziukwu. Mancano ancora cerca un’ala grande titolare ed un cambio degli esterni stranieri.

VARESE – Coach Frates punta in cabina di regia su Kee Kee Clark, che accanto avrà come esterni Aubrey Coleman (buon penetratore ndr) ed il tiratore Ere, con De Nicolao e Rush pronti a dare il loro apporto dalla panchina. Persa l’Eurolega, probabilmente ridimensionerà qualcosina in chiave mercato, ma mancano due centri, mentre le ali grandi sono nuovamente Polonara e Sakota.

CANTU’ – Pino Sacripanti torna dopo sei anni ed ha in dote l’oro agli Europei Under 20. Confermati Ragland, Aradori, Leunen e Cusin, ecco Michael Jenkins (reduce da una bella stagione in Legadue con Brescia ndr) come guardia, Stefano Gentile sarà il play di scorta con Adrian Uter nuovo centro al posto di Tyus. Dalla panchina pronto anche l’oro Under 20 Awudu Abass.

SASSARI – I cugini Diener, Meo Sacchetti e suo figlio Brian, Vanuzzo e Devecchi: riconfermata l’ossatura dello scorso anno, i nuovi arrivi sono Marques Green, Omar Thomas e Linton Johnson, giunti in blocco da Avellino. Inoltre la scommessa Caleb Green, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, e il ’94 Amedeo Tessitori, centro che rientra dal prestito a Forlì.

MILANO – Banchi in panchina e David Moss in campo da Siena, Langford, Melli e Alessandro Gentile dallo scorso anno con Gigli altro nuovo innesto. In attesa del nuovo play (Curtis Jerrells o Sundiata Gaines i nomi caldi ndr), Haynes resta come regista di riserva.

REGGIO EMILIA – Tutti riconfermati, da coach Menetti ad Andrea Cinciarini, Bell, Jeremic, Antonutti, Silins, Brunner e Cervi. Coby Karl per Taylor ed Ariel Filloy come cambio del play, le novità di un roster che farà anche l’Eurochallenge.

VENEZIA – Mazzon riparte dal doppio play italiano (Giachetti-Luca Vitali) ed ha due grandi realizzatori come Taylor in guardia e Smith in ala forte, in aggiunta alla versatilità di Linhart, Rosselli e Peric, con Easley a presidiare l’area. Tra i lunghi confermati anche Magro e il 19enne Candussi.

AVELLINO – Ritorna Frank Vitucci, si riparte da Lakovic, Dean e Richardson come elementi perimetrali, Kaloyan Ivanov e Dragovic in ala grande, il rientrante Cavaliero come esterno ed un nuovo lungo al posto di Johnson: a budget aumentato non si potrà fallire quest’anno.

CASERTA – Tutti esordienti: Molin nuovo capo allenatore, Chris Roberts e Cameron Moore nei ruoli di guardia e centro, Michele Vitali alla prima vera stagione in massima serie. Mordente e Michelori a fare da chioccia in un organico che conta anche i giovani Cefarelli (campione d’Europa Under 20) e Marzaioli.

CREMONA – Coach Gresta, Brian Chase in regia e Jarrius Jackson come guardia tiratrice le riconferme dello scorso anno: Travis Watson (reduce da un infortunio ndr) in area e Ndoja le novità.

BRINDISI – Bucchi si ritrova i soli Formenti e Zerini dallo scorso anno, ma avrà come terzo italiano Bulleri. Folarin Campbell e Todic completano la panchina, mentre il quintetto titolare vede Ron Lewis come guardia, Delroy James (ex Ferentino) e Akin Akingbala come ali.

MONTEGRANARO – Recalcati ha solo Daniele Cinciarini su cui puntare, mentre deve ricostruire un’intera ossatura.

VIRTUS BOLOGNA – Bechi punta sul giusto mix e sull’entusiasmo di Hardy come guardia titolare, Shawn King ed Akindele come centri, Motum come ala grande mancina ed i giovani confermati come Gaddefors, Imbrò e Simone Fontecchio. Enigma Poeta: altri due anni di contratto, ma il play campano non rientra nei piani del club.

PESARO – Ario Costa presidente, Stefano Cioppi ds e Sandro Dell’Agnello coach: budget risicato per queste tre vecchie glorie del parquet che puntano sulla pesaresità con Traini ed Amici cresciuti nel vivaio e Flamini ed Andrea Pecile a fare da chioccia. Sotto c’è il naturalizzato Trasolini, ma il pacchetto degli stranieri sarà la chiave di volta.

PISTOIA – La neopromossa di coach Paolo Moretti conferma gli esperti Meini, Cortese e Galanda ma deve ancora trovare l’amalgama tra i nuovi.

