Basket, il punto su Eurocup ed Eurolega

La settimana di coppe europee va in archivio con un bilancio negativo per i colori italiani: in Eurolega la Montepaschi Siena ha collezionato la quarta sconfitta in altrettante partite, cedendo in casa all’Olympiacos. Successo esterno sul parquet del Brose invece per l’Armani Milano che va in parità nel bilancio tra vittorie e sconfitte.

In Eurocup invece sorride solo Cantù, che tra le mura amiche ha avuto la meglio del Nymburk e festeggia la quarta vittoria; sconfitte invece per Sassari, Roma e Varese (pesante scoppola a Valencia per i lombardi ndr).

Due vittorie e due sconfitte in classifica per Sassari e Roma, mentre Varese è la più attardata in classifica con un solo successo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com