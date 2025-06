Basket: Grissin Bon Reggio Emilia, una stagione esaltante

Si sogna a Reggio Emilia: una stagione così non l’avevano mai vista al Pala Bigi con la qualificazione ai quarti di finale di Eurochallenge e l’obiettivo play off sempre vivo. Da non dimenticare poi la semifinale di Coppa Italia, inchinandosi solo ai campioni di Sassari.

Per coach Menetti una stagione da incorniciare, con il merito di aver lanciato giovani importanti come Mussini, Cervi e Pini ma di aver anche recuperato vecchi leoni come Kaukenas e Gigli, chiamato a sostituire l’infortunato Brunner.

Gran parte dell’apporto sta arrivando anche dall’usato sicuro rappresentato dai vari White, Filloy e Bell: uno dei tre riesce sempre ad essere decisivo, mentre non sta pesando nemmeno l’assenza di Cinciarini, out fino al termine della stagione per infortunio.

E con la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa anche la final four di Eurochallenge non sembra essere solo un sogno, ma una concreta possibilità…

