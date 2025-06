Basket, gli Europei under 20 donne 2014 in Italia

Il board di Fiba Europe riunitosi a Madrid in questo week end ha approvato alcune modifiche importanti per quanto concerne gli Europei maschili: dal 2017 infatti la formula cambierà diminuendo il numero degli incontri.

Invariata la prima fase, con 4 gironi da 6 squadre, le novità ci saranno a partire dalla seconda fase, con l’introduzione diretta degli incontri ad eliminazione diretta. le 4 nazioni per ogni girone qualificate, si scontreranno quindi già negli ottavi di finale. Per le perdenti, semifinale e finale di consolazione.

Inoltre l’esecutivo ha anche assegnato l’organizzazione dei tornei continentali giovanili che si terranno nella prossima estate: in Italia spazio agli Europei under 20 donne, che quest’estate ci hanno regalato uno storico argento.

Questo l’elenco completo delle sedi:

U20 Uomini Division A: Grecia

U20 Uomini Division B: Bosnia

U18 Uomini Division A: Turchia

U18 Uomini Division B: Ucraina

U18 Uomini Division C: Andorra

U16 Uomini Division A: Lettonia

U16 Uomini Division B: Macedonia

U16 Uomini Division C: Malta

U20 Donne Division A: Italia

U20 Donne Division B: Bulgaria

U18 Donne Division A: Portogallo

U18 Donne Division B: Romania

U18 Donne Division C: Andorra

U16 Donne Division A: Ungheria

U16 Donne Division B: Estonia

U16 Donne Division C: Malta

