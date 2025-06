Basket, Giuseppe Poeta approda al Laboral Kutxa Vitoria

Giuseppe Poeta in un colpo solo emigra all’estero e trova sul suo cammino l’Eurolega. Il 28 enne play campano dopo aver partecipato agli ultimi Europei con la Nazionale, vivrà adesso la prima esperienza nel massimo torneo continentale per club.

Poeta, svincolato dopo l’esperienza alla Virtus Bologna, ha firmato con il Laboral Kutxa Vitoria di Sergio Scariolo,

Per il cestista di Battipaglia si tratta della prima esperienza all’estero, dopo le parentesi con Veroli, Teramo e Virtus Bologna:su di lui avevano messo gli occhi Caserta, Siena, Cremona e Pesaro in Italia, mentre all’estero ci avevano pensato Saragozza, Antibes e Chalon.

La scelta è caduta infine Vitoria, qualificata nelle Top 16 di Eurolega nello stesso girone di Milano, Panathinaikos, Olympiacos, Barcellona, Fenerbahce, Malaga ed Efes. La squadra guidata in panchina da Sergio Scariolo giocherà in campionato contro lo stesso Barça: per Poeta (insieme a Crosariol unico azzurro a giocare all’estero ndr) un debutto di fuoco.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com