Basket, finale Serie A: Bologna vuole chiuderla, Brescia per allungare la serie

Si disputa domani, martedì 17 giugno con palla a due alle 20.30, al Palaleonessa gara-3 della Finals della Serie A di basket e sul parquet lombardo scenderanno in campo la Germani Brescia e la Virtus Segafredo Bologna. Sfida già decisiva, con gli ospiti che possono conquistare il titolo, mentre i ragazzi di Peppe Poeta sono spalle al muro.

Dopo il 90-87 di gara-1 e il 75-65 di gara-2, infatti, i ragazzi di Ivanovic guidano la serie sul 2-0 e serve una vittoria nelle prossime, teoriche, tre sfide per conquistare lo scudetto numero 17. Dopo aver sofferto tantissimo nel match d’esordio, gara-2 ha visto la Virtus guidare praticamente per 40 minuti, con Brescia che ha provato a lottare, ma Shengelia, Pajola, Taylor e la difesa delle V-Nere hanno chiuso la pratica.

Peppe Poeta ha pagato tantissimo l’assenza di Maurice Ndour, uscito per infortunio in gara-1 e la probabile assenza del lungo anche domani rischia di compromettere le chance dei bresciani. La difesa di Bologna ha annullato anche l’altro ieri Amedeo Della Valle (nonostante gli 8 assist), e non sono bastati i punti di Burnell, Ivanovic e Bilan a rendere l’attacco lombardo pericoloso.

Si riparte, dunque, dal 2-0, ma soprattutto si riparte da una Bologna che ha trovato perfettamente la quadra in difesa, nonostante il contributo secondario di protagonisti come Cordinier o Morgan e le, ormai, comparsate di Belinelli. Dall’altra parte, come detto, Brescia ha bisogno di ritrovare punti per provare a mettere in difficoltà la Virtus e forzarla a gara-4.