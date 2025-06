Basket, finale Serie A: Bologna e Brescia pronte per il bis

Non c’è tempo di riprendere fiato nella finali della Serie A di basket e dopo gara-1 vinta dalla Virtus Bologna ieri sera, domani è già tempo di rivincita per Brescia. Il successo per 90-87 degli emiliani è stato fondamentale in un match guidato per lunghissimi tratti dai lombardi, che solo nel finale non hanno trovato le forze per conquistare una vittoria a lungo meritata.

In gara-1 la differenza l’hanno fatta Toko Shengelia, che ha chiuso con 29 punti, 12/14 da 2, 5/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist e un 37 di valutazione finale; e l’infortunio subito da Maurice Ndour, che ha privato Brescia di uno dei suoi migliori giocatori di giornata. Ed è proprio dalla probabile assenza di Ndour nel prosieguo delle finali e da un Shengelia dominante che si ripartirà in una sfida che può far scappare via Bologna e ribaltare il fattore campo a favore di Brescia.

La Virtus per vincere lo scudetto non può affidarsi solo al georgiano e ha bisogno del Matt Morgan visto nella ripresa, nei canestri pesanti di Pajola e Zizic, ma deve ritrovare chi ieri ha faticato. Da Brandon Taylor a Daniel Hackett, passando per Marco Belinelli e un Isaia Cordinier visto solo a sprazzi. Se girano loro per Bologna la strada si fa in discesa, altrimenti i ragazzi di Ivanovic rischiano.

Brescia, invece, dovrà ovviare alla quasi certa assenza di Ndour e deve farlo dando maggiori responsabilità a chi è sotto canestro. Non Miro Bilan, top scorer dei bresciani ieri, ma Rivers e Burnell – comunque ottimi ieri – dovranno fare uno sforzo in più. Dietro, invece, non bastano gli 11 assist di Ivanovic, ma servono anche i punti del play, mentre Della Valle dovrà trovare soluzioni alla marcatura asfissiante subita in gara 1. Infine, Dowe dovrà fare meno falli per garantire più minuti e punti.