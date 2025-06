Basket, Bologna e Brescia danno spettacolo in finale scudetto: la Virtus vince gara-1

Si è appena conclusa alla Segafredo Arena di Bologna gara-1 delle finali della Serie A di basket e in campo sono scese la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Ed è stata una gara-1 incredibile, con Brescia avanti per oltre tre quarti, Bologna che si affida a uno Shengelia stellare e alla fine vince la Virtus Bologna per 90-87. Il georgiano top scorer assoluto con 29 punti, con 19 per Matt Morgan per Bologna e per Brescia 16 di Bilan e in tutto cinque giocatori in doppia cifra.

Parte subito bene Brescia, che dopo aver conquistato la palla a due trova le prime due marcature del match. Virtus che si sblocca con Zizic, ma insistono gli ospiti con un ottimo Bilan. Risponde Shengelia, che mette sette punti consecutivi per la Virtus e si continua a lottare punto a punto. Prova un nuovo allungo Brescia, ma è ancora Shengelia che va in doppia cifra in meno di 7 minuti di gioco. Tripla di Della Valle per il nuovo sorpasso lombardo e alla fine Brescia va al primo stop avanti 20-23, nonostante i 12 punti di Shengelia.

Burnell e Dowe guidano il nuovo +5 di Brescia, ma Bologna non si scompone e resta in scia nei primi minuti del secondo quarto. Una tripla di Cournooh e Burnell danno la prima vera scossa al match e Germani che va sul +8. Fatica tanto in attacco la Virtus senza Shengelia (7/7 per lui da 2, 5/9 per il resto della squadra in 15 minuti) e col ritorno del georgiano i padroni di casa provano a riaprire i giochi, accorciando il divario. Ed è proprio Shengelia che prima dalla lunetta e poi in contropiede firma il pareggio sul 40-40, con 21 punti personali. Ma sulla sirena arriva la tripla di Rivers e squadre al riposo sul 41-45.

La ripresa inizia con una tripla di Della Valle, il primo errore al tiro di Shengelia e tripla di Rivers per il +10 Brescia. Prova a scuotere Bologna Zizic, con due canestri, ma non si scompone Brescia. Virtus che prova a rientrare, tocca il -6 con i liberi di Morgan a metà quarto, ma i rimbalzi offensivi tengono gli ospiti avanti. Palla persa di Bilan, contropiede Virtus e -3 a 2’ dalla fine del terzo quarto, ma risponde subito Burnell da oltre l’arco. Brutto colpo per Brescia, che perde Ndour per inforunio, ma regge e va all’ultimo stop 63-67.

Quarto quarto che inizia sotto il segno della Virtus, che piazza un parziale di 7-0, con il canestro del solito Shengelia a firmare il sorpasso e il primo vantaggio per i padroni di casa dopo 31 minuti di gioco. È Burnell da oltre l’arco a sbloccare Brescia e nuovo pareggio. Torna a segnare il georgiano, che sta tenendo a galla Bologna in un match che ora è punto a punto. Una tripla di Pajola vale il +5 per la Virtus a poco meno di 4’ dalla sirena. Quattro punti di Bilan valgono il -1 per i lombardi, poi sorpasso di Burnell è 2’ dalla sirena. Risponde Morgan da oltre l’arco, Bilan dalla lunetta accorcia, poi Diouf firma il +3 a 1’11” dalla fine. Ivanovic fa 2/2 ai liberi, risponde sempre dalla lunetta Cordinier, ancora Ivanovic firma il -1 a 35” dalla fine. Rimbalzo clamoroso di Cordinier in attacco, Brescia obbligata a fare fallo a 8” dalla fine. Morgan fa 2 su 2 dalla lunetta e +3 Virtus. Serve una tripla veloce per Brescia per l’overtime, ma Brescia perde palla malamente e la Virtus Bologna vince 90-87.