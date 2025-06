Basket femminile,Europeo Under20: Italia da urlo,è finale!

L’Italia suona la settima ed a Samsun centra l’accesso alla finale dell’Europeo Under 20, grazie al successo sulla Bielorussia per 66-50: domani alle 19.45 ci si gioca per la medaglia d’Oro contro la Spagna alle 19:45 (diretta Sportitalia2).

Migliore in campo per le azzurre una splendida Francesca Dotto con 20 punti finali, in doppia cifra anche Elisa Penna e Alessandra Formica rispettivamente a quota 17 ed 11 punti.

“Anche oggi abbiamo interpretato una partita straordinaria nella nostra metà campo – ha commentato al sito federale Nino Molino – riuscendo a tenere la Bielorussia a soli 26 punti nei primi 25′: nel finale è affiorata un po’ di stanchezza e un po’ di paura di vincere ma nel complesso non ci siamo mai spaventati: forse abbiamo sbagliato nel voler gestire l’ampio vantaggio invece di continuare ad attaccare. Questa squadra ha un cuore grande e un’energia infinita, domani ci giochiamo la finale consapevoli che nessuno contro di noi si divertirà“.

Una grande difesa poi Penna e Francesca Dotto ispiratissime hanno dato il la al successo azzurro, con il massimo vantaggio del 51-28 raggiunto nel corso del terzo periodo.

Un leggero calo di tensione nel finale non ha comunque messo in discussione il risultato, con le ragazze di coach Molino che fanno grande festa dopo l’ultima sirena.

Italia-Bielorussia 66-50 (16-11; 31-22; 51-34)

Italia: F. Dotto 20, C. Dotto 8, Milazzo, Orazzo ne, Reggiani 1, Ramò, Melchiori 7, Panella ne, Penna 17, Nori 2, Ercoli, Formica 11. Coach: Nino Molino.

Bielorussia: Pratskaila, Holubeva 9, Haponava, Kiuliak 8, Lipinskaya 2, Kalenta 9, Voishal 5, Myshapud, Baklaha 2, Papova 2, Urbanovich 6, Ivashchanka 7. Coach: Aliaksandr Shymmkaviak