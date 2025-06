Basket femminile, via ai quarti di finale: Italia opposta alla Turchia per continuare l’avventura

Chiusa domenica la fase a gironi della Women’s Eurobasket 2025, da domani partono i playoff e martedì e mercoledì andranno in scena i quarti di finali. Scontri diretti per decidere le quattro semifinaliste degli Europei, ma anche il momento delle prime sentenze in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali, con cinque posti in palio.

Si inizia, come detto, domani pomeriggio alle 16.30 con Francia-Lituania. Le francesi arrivano all’appuntamento forti del 3-0 nel Girone A, dei 274 segnati e del +112 con cui hanno chiuso il girone. Le transalpine sono una delle favorite d’obbligo per il titolo e per la Lituania sarà durissima confermarsi come sorpresa di questi Europei. Brutto a dirlo, ma la Francia rischia di avere vita molto facile domani, con la Lituania che appare come vittima sacrificale.

Alle 19.30, invece, occhi puntati sulle azzurre di Andrea Capobianco, con la sfida tra Italia e Turchia in programma. Le azzurre hanno vinto quello che era definito il girone di ferro, avendo la meglio di Serbia, Slovenia e Lituania, guidate da una Cecilia Zandalasini immensa – soprattutto contro le lituane. La Turchia, però, non è avversaria da sottovalutare, ha eliminato la Grecia, ha il blocco Fenerbahce che fa paura e le azzurre non possono permettersi il solito passaggio a vuoto se vogliono conquistare le semifinali e un posto ai Mondiali.

Mercoledì invece, alle 16.30 sarà la volta di Spagna-Cechia. La Spagna ha chiuso al primo posto il gruppo D, conquistando tre successi, ma rischiando grosso contro la Svezia, che a sorpresa ha obbligate le iberiche ai supplementari. Le spagnole sono tra le favorite per il titolo, ma dovranno sicuramente alzare il livello nella sfida contro la Repubblica Ceca, uscita nettamente sconfitta dallo scontro diretto contro il Belgio, ma che ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque se è in giornata positiva. Tra i tre top team quella delle iberiche appare la sfida più difficile.

Alle 19.30, invece, si chiudono i quarti di finale con la sfida tra Belgio e Germania. Il Belgio è campione in carica e favorito d’obbligo alla vigilia del torneo. Sin qui non ha oggettivamente mai avuto problemi a imporsi nelle tre sfide giocate e anche nei quarti di finale arriva con l’obbligo di vincere. Attenzione, però, perché la Germania è arrivata a questi Europei con alcuni problemi di roster, ma nonostante ciò si conferma una formazione di alto livello e combatterà fino all’ultimo per ribaltare il pronostico e provare a piazzare un colpaccio difficilissimo.