Basket femminile, Petrucci verso gli Europei: “Contiamo sul calore dei tifosi per fare l’ultimo passo”

Domani si svolgerà la giornata d’apertura della fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile, con uno dei quattro gironi che andrà in scena al PalaDozza di Bologna. L’Italia proverà a sfruttare questo vantaggio per superare il turno e accedere ai quarti di finale, con la possibilità di giocarsi a quel punto la qualificazione per uno dei tornei pre-Mondiali.

“Torniamo a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo e in assoluto sarà l’ottava volta per l’Italia: nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni. Ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno supportato nella costruzione dell’evento”, le parole di Giovanni Petrucci nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Due anni fa abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della FIBA, è stato un lungo viaggio ma ora siamo pronti e siamo certi che Bologna ospiterà al meglio le squadre e tutti coloro che seguiranno le partite al PalaDozza. Speriamo di ottenere un buon risultato, questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obiettivi, quest’anno contiamo sul calore dei nostri tifosi per fare l’ultimo passo”, ha aggiunto il presidente della FIP.

Laurea Spreafico, capitana della Nazionale, ha espresso le proprie sensazioni in vista del debutto del 18 giugno: “A 34 anni poter giocare un Europeo davanti al nostro pubblico è un vero e proprio sogno. Siamo consapevoli di questo privilegio e dell’opportunità straordinaria che abbiamo davanti, siamo una squadra giovane ma anche con una discreta esperienza e all’esordio con la Serbia arriviamo pronte e determinate. Faremo di tutto per esaltare chi ci verrà a vedere”.