Basket femminile: ottima Italia in Cechia, larghissimo successo nella prima amichevole a Brno

Vittoria che fa decisamente rumore, quella che l’Italia mette a segno nel primo dei due match contro la Cechia di questi due giorni a Brno. La squadra azzurra, guidata da Andrea Capobianco, mette insieme un pesante 48-74 che porta notevole fiducia in vista degli Europei al via tra una settimana. Domani il secondo confronto, alle 12:00 e a porte chiuse. 13 i punti di Lorela Cubaj, quasi in doppia doppia (9 rimbalzi), 11 per Costanza Verona e Jasmine Keys; Capobianco non sforza Cecilia Zandalasini, in campo 16 minuti da appena arrivata dagli States.

Prime fasi a trazione italiana: sono azzurri i primi cinque punti dell’incontro, con Zandalasini che ritrova i punti tricolori con un paio di liberi. Molto efficace Verona, ma ancor più lo è la difesa, che come sempre in questa preparazione fa un ottimo lavoro. Madera porta le azzurre sul +7 (4-11), poi gli attacchi si bloccano e quando ripartono è Vyoralova a cercare di far ripartire le ceche (12-13). In buona sostanza, metà quarto lo guida l’Italia, l’altra metà la Cechia, poi l’ultima parola è di Keys per il 12-16 dopo 10′.

Con Reisingerova e Hamzova la Cechia trova il primo vantaggio a inizio secondo periodo, e a questo punto il confronto si fa particolarmente equilibrato. Nessuna delle due squadre prevale sull’altra, oltre a Verona entra in scena anche Pasa, mentre la Cechia si regge soprattutto su Reisingerova. Arriva il momento di Cubaj, che con la sua tecnica diventa un rebus irrisolvibile per la difesa ceca e un bonus capace di ridare all’Italia sia il fiato che quelle quattro lunghezze di vantaggio (27-31) che ha all’intervallo.

Si riparte ed è un gran bel momento per l’attacco dell’Italia, che gira molto bene anche a partire da una difesa che concede pochi spazi. Cubaj e poi le triple di Verona e Zandalasini portano al +12 (27-39), ed è un margine che si amplia ancora: Trimboli e, da tre, Santucci spingono fino al 27-44. Neanche i timeout fermano le azzurre: Kacerik sigla il +20, e solo sul 27-51 la Cechia torna a realizzare, con Pospisilova: nel frattempo sono passati 8 minuti e 40 secondi del periodo. Si entra negli ultimi 10′ sul 32-55.

L’ultimo quarto della partita, nei fatti, si disputa più per portarla a termine che per altre ragioni: nonostante questo le azzurre non scendono d’intensità e mantengono sostanzialmente invariati tanto il vantaggio quanto la produzione sia offensiva che difesnsiva. Tanto lo spazio che si prende Cubaj, ma anche un paio di triple di Spreafico non mancano in quello che, al termine, diventa un piacevole 48-74 che lascia la sua bella impressione.

CECHIA-ITALIA 48-74

CECHIA: Zeithammerova, Pospisilova 2, Andelova, Stoupalova* 5, Hanusova 6, Vorackova* 4, Hamzova* 7, Kopecka, Vyoralova* 4, Holesinska, Cechova 13, Reisingerova* 7. All. Ptackova

ITALIA: Keys* 11, Pasa 2, Verona* 11, Zandalasini* 5, Pan, Trucco, Cubaj* 13, Madera 6, Santucci 7, Spreafico* 8, Kacerik 9, Trimboli 2. All. Capobianco