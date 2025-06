Basket femminile, meglio Belgio o Germania in semifinale? Con le campionesse d’Europa servirebbe un’impresa

L’Italia ha staccato il biglietto per le semifinali dell’Europeo, tornando a giocarsi una possibile medaglia nella rassegna continentale trent’anni dopo l’ultima volta (argento nel 1995). L’appuntamento con la storia è fissato per venerdì, con le azzurre che affronteranno la vincente della sfida tra Belgio e Germania.

In ogni caso un incrocio durissimo, soprattutto in caso di vittoria delle belghe, che hanno come obiettivo quello di difendere il titolo vinto nella passata edizione. Un Belgio che va a caccia di uno storico bis e che finora nella fase a gironi è stato semplicemente perfetto, dominando contro Portogallo e Montenegro e poi battendo anche abbastanza agevolmente la Repubblica Ceca (72-60). Sicuramente contro Meesseman e compagne servirà una vera e proprio impresa e dunque è lecito pensare che le azzurre potrebbero tifare per la Germania.

Contro le tedesche sicuramente sarebbe una partita decisamente più aperta nel pronostico e l’Italia vista finora agli Europei avrebbe molte carte da giocarsi per raggiungere la finale. La Germania ha chiuso la fase a gironi con le nette vittorie contro Svezia e Gran Bretagna, mentre ha perso malamente dalla Spagna (79-60).

Il Belgio è uno squadrone dove la punta di diamante è senza alcun Emma Meesseman, che sta viaggiando a 18 punti, 7,7 rimbalzi e 5,7 assist a partita. Una giocatrice che sa fare davvero tutto e che può dominare il gioco in ogni momento, come ha mostrato in questi anni in Europa con il Fenerbahce.

Non solo Meesseman, ma il Belgio è anche Julie Allemand, Julie Vanloo e Kyara Linskens. Soprattutto quest’ultima è la seconda miglior marcatrice della squadra con poco più di sedici punti a partita (16.3). Centro da quasi il 70% dal campo e sicuramente Cubaj e André avranno un grande lavoro sotto canestro. Allemand è la play della squadra ed è una delle migliori giocatrici d’Europa nel suo ruolo, come dimostrato al Fenerbahce e poi c’è come detto Vanloo, che avvicina i 10 punti e supera i 5 assist a partita.

C’è poi la Germania, che in questo Europeo è priva delle fortissime sorelle Nyara e Satou Sabally. Le stelle sono sicuramente Luisa Geiselsoder e Frieda Buehner, che stanno viaggiando entrambe ad oltre (16.7 e 16.3). Oltre a Geiselsoder in WNBA ci gioca anche Leonie Fiebich, altra giocatrice di grandissimo valore e che sta segnando oltre 14 punti a gara. Sicuramente un terzetto fortissimo e che può far tremare una difesa azzurra che finora è stata semplicemente straordinaria e che è il grande punto di forza dell’Italia di Capobianco.