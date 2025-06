Basket femminile, l’Italia punta al bis con la Slovenia con i quarti di finale all’orizzonte

Ventiquattro ore dopo il favoloso esordio contro la Serbia, l’Italia torna subito in campo agli Europei di basket femminile a Bologna per una sfida che è forse ancora più importante di quella di ieri. Le azzurre affrontano la Slovenia in un match che può dare la certezza della qualificazione ai quarti (accedono le prime due di ogni girone) e sprecare la strepitosa vittoria di ieri sarebbe veramente deleterio per la squadra di coach Capobianco.

L’Italia non solo ha vinto, ma soprattutto ha convinto contro una Serbia che sta sicuramente rinnovandosi, ma che comunque rimane una delle migliori nazionali in Europa. Le azzurre sono piaciute molto fin dal primo quarto, costruendo poi tra secondo e terzo quarto un vantaggio anche oltre la doppia cifra e avendo pienamente il controllo della sfida.

La nota negativa è stato il consueto blackout di qualche minuto, già vissuto nelle amichevoli di preparazione. La Serbia è rientrata completamente in partita, ma qui si è visto il carattere di questa Italia, che ha saputo soffrire e ha trovato poi con Triboli, Cubaj e soprattutto Zandalasini i canestri decisivi per la vittoria.

Un successo che ovviamente è fondamentale nella corsa ai quarti di finale, il cui biglietto le azzurre sperano di staccarlo già questa sera contro una Slovenia che ha perso all’esordio contro la Lituania (77-70), restando comunque sempre in partita. Probabilmente è la partita più dura per Zandalasini e compagne, anche perché è quella della conferma dopo la prima e c’è da smaltire comunque l’entusiasmo di una bellissima serata e ripartire da capo ventiquattro ore dopo.

Sicuramente a far paura questa sera è Jessica Shepard, naturalizzata slovena e di passaporto americano, che ha concluso il match con la Lituania con 25 punti e che l’anno prossimo giocherà nel campionato italiano con Schio. Una Slovenia che è con le spalle al muro, che darà tutto nei quaranta e magari più minuti. Servirà dunque ancora una grande Italia per continuare a cavalcare il sogno e per provare a credere nella qualificazione al Pre-Mondiale.