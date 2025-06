Basket femminile, l’Italia inizia a raccogliere i frutti del gran lavoro giovanile. E con Matilde Villa si possono sognare le Olimpiadi

Trent’anni dopo l’Italia tornerà a giocare una semifinale agli Europei di basket femminile. Un traguardo storico e straordinario ed assolutamente non frutto del caso o di una manifestazione giocata al massimo. Infatti questo è un risultato che arriva da tanti anni di gran lavoro nelle nazionali giovani, con le varie under azzurre che hanno raccolto importanti medaglie sia a livello europeo sia a livello mondiale.

Il titolo europeo nel 2019 con l’Under 20, che poi si è messa in bacheca successivamente anche due bronzi. Sempre nello stesso anno anche quello dell’Under 18 ed ancora la medaglia d’oro nel 2018 dell’Under 16 e i tre podi ottenuti nelle ultime cinque edizioni giocate. Il tutto senza dimenticare uno storico argento ai Mondiali Under 17 nel 2016 in una squadra che vedeva protagoniste molte delle azzurre che ieri hanno riscritto la storia come Costanza Verona e Lorela Cubaj.

Del meraviglioso gruppo di Capobianco tutte sono passate dai trionfi con le varie Under, risultando spesso protagoniste a livello giovanile, come una Cecilia Zandalasini incredibile nell’argento dell’Under 20 nel 2016, chiudendo la manifestazione continentale ad oltre venti punti di media.

Chi non c’è in questo Europeo, ma solo per infortunio, ed è stata anche lei straordinaria protagonista con le varie nazionali giovanili è Matilde Villa. Un’assenza pesante per l’Italia, che si è trovata senza una delle sue migliori giocatrici, ma che spera di averla nel torneo di qualificazione ai Mondiali. Infatti il prossimo anno a marzo le azzurre andranno a caccia del sogno iridato e Matilde proverà senza alcun dubbio a recuperare dal grave infortunio al ginocchio. Con lei in campo è lecito sognare in grande, magari anche a Cinque Cerchi, passando dai Mondiali alle Olimpiadi. La strada è lunghissima ma questo gruppo ha già dimostrato di non avere limiti.