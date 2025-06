Basket femminile: l’Italia cerca il bis questa sera con la Spagna

Torna in campo questa sera l’Italia di Andrea Capobianco a Inca, nelle Isole Baleari, per la seconda amichevole del weekend in preparazione degli Europei di quest’estate. E dopo la bella vittoria di ieri contro la Grecia le azzurre vanno a caccia del successo anche contro le padrone di casa della Spagna.

La vittoria contro la Grecia è stata importante per il morale e per capire certi assetti, come ha sottolineato coach Capobianco. “Anche oggi abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel secondo quarto ma poi siamo stati brave a riprendere a giocare la nostra pallacanestro dopo l’intervallo: la nostra forza non può che essere la difesa, dobbiamo ricompattarci nella nostra metà campo quando in attacco sbagliamo tanti tiri anche facili, come ci è accaduto oggi. E’ questo il passo avanti che chiedo a un gruppo che non si risparmia. In generale sono soddisfatto per l’atteggiamento delle ragazze, che volevano questa vittoria e l’hanno ottenuta con merito. Sono felice anche per l’esordio di Eleonora Villa, anche se non ha segnato mi è piaciuta la sua personalità in attacco e in difesa”.

A proposito di Villa, ovviamente lo shock per l’infortunio a Matilde Villa è ancora forte per un gruppo che faceva proprio affidamento a lei e a Cecilia Zandalasini, attualmente ancora negli States con le Golden State Valkyries, per puntare in alto agli Europei, che prenderanno il via a metà giugno.

La Spagna è avversaria ostica, molto interessante per una preparazione agli europei, ma è anche una squadra in profonda evoluzione. Il ricambio generazionale vede così coach Mendez avere a disposizione giovani talenti come Raquel Carrera, ma anche giocatrici esperte come la fortissima Alba Torrens.