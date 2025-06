Basket femminile: l’Italia batte di misura la Cechia a Brno

Si è conclusa la seconda amichevole dell’Italia femminile di basket a Brno, contro la Repubblica Ceca, penultimo appuntamento in vista degli Europei che prenderanno il via il prossimo 18 giugno. E dopo il netto successo di due giorni fa le azzurre si sono ripetute, superando però con un ben più equilibrato 68-67 la Cechia. Top scorer Mariella Santucci con 16 punti, career high in azzurro per lei e per Valeria Trucco, con 9 punti.

A Brno, coach Capobianco ha scelto Verona, Zandalasini, Madera, Cubaj e Spreafico come quintetto iniziale. Dopo un avvio equilibrato, l’Italia ha ritrovato ritmo e intensità difensiva, replicando quanto visto nella gara precedente, quando un parziale di 20-0 nel terzo quarto aveva spaccato la partita. All’intervallo lungo, le Azzurre conducevano 41-28 grazie anche all’ottimo apporto di Santucci (9 punti) e Cubaj.

Nel terzo periodo la Repubblica Ceca è rientrata in partita fino al 51-53, trascinata da una grande Holesinska. L’Italia ha reagito subito in avvio di quarto periodo con le triple di Keys, Trucco e Santucci, tornando in doppia cifra di vantaggio. Tuttavia, le Azzurre hanno rischiato grosso nel finale, sprecando un margine di 11 punti ma riuscendo comunque a portare a casa la vittoria di misura.

CECHIA-ITALIA 67-68

CECHIA: Zeithammerov 2a, Pospisilova 12, Andelova 2, Stoupalova 4, Vorackova 8, Sotolova 3, Hamzova 8, Kopecka 2, Vyoralova 7, Holesinska 13, Cechova 2, Reisingerova 4. All. Ptackova

ITALIA: Keys 5, Pasa 4, Verona 6, Zandalasini 2, Trucco 9, Cubaj 10, Madera 4, Santucci 16, Spreafico 6, Kacerik 6, Trimboli. All. Capobianco