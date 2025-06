Basket femminile, la Turchia elimina la Grecia dagli Europei. Francia schiacciasassi con la Svizzera

In attesa di Italia-Lituania, che deciderà la vincitrice del gruppo B, è arrivato un verdetto molto importante nel gruppo A degli Europei di basket femminile. La Turchia, infatti, ha vinto lo scontro diretto con la Grecia per 83-72, eliminando le padrone di casa, nonostante un’atmosfera clamorosa al Pireo con oltre 10mila spettatori. Decisivo l’ultimo quarto da 21-13 per le turche, trascinate dai 19 punti di Tilbe Senyurek. Sarà dunque la Turchia l’avversaria nei quarti di finale della vincente della sfida tra Italia e Lituania.

Chi perde, invece, tra le azzurre e le lituane dovrà vedersela con la corazzata Francia, che ha demolito quest’oggi la Svizzera con un clamoroso 111-37. Una prestazione irreale da parte delle transalpine, che hanno avuto ben 23 punti in soli diciotto minuti da Janelle Salaun e 19 punti in 17 minuti da Valeriane Ayayi.

Si è giocato anche un match del gruppo B, che era influente per la classifica, visto che Slovenia e Serbia erano già eliminate entrambe da questo Europeo. Alla fine hanno vinto le slovene per 84-69 con la doppia doppia di Jessica Shepard da 23 punti e 10 rimbalzi.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE (21 GIUGNO)

GRUPPO A

Francia – Svizzera 111-37

Grecia – Turchia 72-83

CLASSIFICA: Francia 6, Turchia 4, Grecia 2, Svizzera 0

GRUPPO B

Slovenia – Serbia 84-69

CLASSIFICA: Lituania*, Italia* 4, Slovenia 2, Serbia 0

*una partita in meno