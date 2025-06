Basket femminile, la Francia demolisce la Lituania e conquista le semifinali

Sono iniziati i quarti di finale degli Europei femminili di basket e al Pireo è andata in scena la prima sfida di giornata, quella che ha visto affrontarsi una delle favorite del torneo, la Francia, contro la sorpresa dalla fase a gironi, la Lituania. Un match che sulla carta non aveva storia e che si è confermata una partita a senso unico.

Francesi che partono subito forte con un primo parziale di 5-0, anche se poi la Lituania reagisce da oltre l’arco. Ma subito la Francia riallunga e bastano poco più di 4 minuti per arrivare a un vantaggio in doppia cifra per le transalpine trascinate da Ayayi. La Lituania non riesce a resistere all’attacco francese e dopo 8’ le francesi toccano anche il +20. Francia irreale nei primi 10 minuti e primo quarto che si chiude sul 35-14, con 9 triple su 11 tentativi e 9 punti per Rupert.

Transalpine che possono già gestire il netto vantaggio fin dal secondo quarto e se non colpiscono più dalla lunga distanza continuano con percentuali altissime da due punti, anche se la difesa aggressiva manda velocemente la Francia in bonus e Lituania che dalla lunetta limita parzialmente i danni. Finisce il primo tempo sul 56-31, con 13 punti di Rupert e 10 di Salaun.

La ripresa, a questo punto, non ha più nulla da dire se non per le statistiche, tra le quali l’espulsione per doppio tecnico al tecnico lituano Vilius Stanisauskas dopo 1 minuto della ripresa. Francia che nel terzo quarto cala le percentuali, ma lituane che non riescono ad approfittarne e terzo quarto che si chiude sul 71-45. Francia che, così, come da pronostico vola senza fatica in semifinale, con i 15 punti di Rupert, gli 11 di Ayayi e i 10 di Salaun e Lacan. Finisce la partita 83-61, con la Lituania che dunque lotterà per la quinta posizione e cui non bastano i 16 punti di Juskaite e i 15 di Sventoraite.