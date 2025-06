Basket femminile, Kacerik si fa male e dice addio agli Europei. Domani l’ultimo taglio tra le azzurre

Rimangono in 13 le candidate a far parte del roster azzurro che parteciperà alla fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Il penultimo “taglio” in realtà non è arrivato per scelta tecnica, infatti Martina Kacerik è stata autorizzata a lasciare il raduno della Nazionale italiana per un lieve infortunio accusato nel finale dell’ultima amichevole contro Montenegro.

“Sono molto dispiaciuto per Martina, che ha lavorato benissimo insieme a noi in questo raduno e che sicuramente meritava miglior fortuna. Lo staff medico e fisioterapico si è preso cura di lei, come di tutte le altre, dal 19 maggio, anche saltando una trasferta all’estero per continuare a lavorare all’Acqua Acetosa con qualche atleta”, le parole di Andrea Capobianco.

“Martina ha giocato solo sette minuti nella partita col Montenegro, a pochi giorni dall’Europeo fa veramente male vedere un’atleta dover rinunciare a giocarsela fino alla fine per poter partecipare a un evento così importante”, dichiara il coach italiano in attesa di consegnare domani sera la lista delle 12 convocate per Eurobasket 2025.

Quando mancano due giorni al match d’esordio con la Serbia, in un girone che si disputerà interamente al PalaDozza di Bologna, ecco l’elenco aggiornato delle 13 giocatrici in lizza per entrare nella rosa azzurra degli Europei.

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso