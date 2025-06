Basket femminile: Italia, ufficiale la squadra per gli Europei 2025 alla vigilia del via

Ufficializzata da pochissimi minuti la squadra che sarà in campo per l’Italia agli Europei femminili. Definite, in sostanza, le 12 che giocheranno la rassegna continentale con inizio in quel di Bologna, al PalaDozza: esordio domani sera alle 21:00 contro la Serbia, poi replica giovedì contro la Slovenia e sabato di fronte alla Lituania.

Queste le 12 che Andrea Capobianco ha deciso di mantenere al fianco in vista della caccia come minimo ai quarti di finale del torneo continentale, da lui già affrontato da head coach azzurro nel 2017. Le squadre si riferiscono non alla stagione ventura, ma a quella che si è appena conclusa (delle appartenenze attuali parleremo più in basso).

0 Jasmine Keys Famila Schio 1997 1.87 A-C

6 Francesca Pasa Asvel Feminin 2000 1.80 P

8 Costanza Verona Famila Schio 1999 1.70 P

9 Cecilia Zandalasini Golden State Valkyries 1996 1.85 A

11 Francesca Pan Umana Venezia 1997 1.80 G

13 Lorela Cubaj Umana Venezia 1999 1.92 C

14 Sara Madera La Molisana Campobasso 2000 1.87 A-C

18 Mariella Santucci Umana Reyer Venezia 1997 1.70 P

19 Martina Fassina Umana Venezia 1999 1.82 G

22 Olbis Futo Andrè Famila Schio 1998 1.92 C

23 Laura Spreafico Geas Sesto S.Giovanni 1991 1.82 G-A

99 Stefania Trimboli La Molisana Campobasso 1996 1.75 P

L’ultimo taglio, dunque, riguarda Valeria Trucco, ed è per certi versi anche una scelta filosofica da parte dell’allenatore azzurro. Significa, in buona sostanza, che ci sarà la particolarissima scelta di avere a disposizione quattro play: Costanza Verona, Francesca Pasa, Mariella Santucci e Stefania Trimboli.

Nella sostanza ora si ha un blocco che si regge, nei fatti, su quattro squadre, seguendo anche i trasferimenti dei giorni recenti: Famila Schio (Keys, Verona, Zandalasini, Andrè), Venezia (Pasa, Pan, Cubaj, Santucci, Fassina), Campobasso (Madera, Trimboli) e Perfumerias Avenida (Spreafico).