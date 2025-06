Basket femminile: Italia-Francia, un superclassico da 3° posto. Azzurre con la forza del gruppo

Per un caso un po’ strano, erano quattro anni che non si vedeva un incrocio a livello di Nazionale maggiore tra Italia e Francia. L’occasione allora era data dalle gare in preparazione agli Europei 2021 a Mulhouse, ma c’è un dato ancora più particolare. Nella rassegna continentale le due squadre non si trovano l’una contro l’altra addirittura dal 2009, dall’edizione in Lettonia, con successo delle transalpine (molte delle quali erano passate o sarebbero giunte in Italia, compreso coach Pierre Vincent).

Oggi un superclassico non solo del basket, ma dello sport in generale, torna a valere qualcosa. E non in un primo girone, ma nella finale per il 3° e 4° posto. Quella dove l’Italia all’inizio voleva essere, ma che alla fine avrebbe volentieri evitato per come si erano messe le cose con il Belgio, e quella che la Francia senz’altro non avrebbe voluto giocare, visto che il ruolo era di co-favorita assieme alle Cats. E per questo i motivi mentali di avvicinamento saranno inevitabilmente diversi.

Da una parte la squadra azzurra, protagonista di un cammino che aveva tutto per essere molto buono, ma appariva condizionato dal “girone della morte” con Serbia, Slovenia e Lituania. Una, due, tre: tutte battute a Bologna. Poi è arrivato il quarto con la Turchia, deciso all’ultimo tiro e al supplementare, quello che ha regalato una storica chance alla squadra di Andrea Capobianco. E poi una semifinale oltre qualsiasi aspettativa, con l’incredibile rimonta contro il Belgio sfumata per la tripla dall’angolo di Delaere e quella, costruita perfettamente, per Verona che non entra.

Dall’altra quella transalpina, che con la Turchia aveva già rischiato grosso nel match d’esordio, proprio al Pireo. Poi vittorie piuttosto tranquille su Grecia e Svizzera (la più debole delle 16), prima del quarto in cui è bastato il 9/11 da tre nel primo quarto per abbattere la Lituania. Proprio quel tiro da tre che è mancato, assieme a un certo tipo di organizzazione, nel confronto di semifinale con una mai doma Spagna, che ora replicherà l’ultimo atto del 2023 contro il Belgio.

Questo significa una cosa: l’Italia, pur se sconfitta in semifinale, entrerà in questa finale per il bronzo con tutta l’intenzione di portare a compimento qualcosa di straordinario, anche per merito di un gruppo che ha via via sempre saputo trovare risorse dove servono, in qualunque situazione di gioco e con chiunque entri in campo. E lo può fare con la carica di sempre, sapendo che ormai di avversaria impossibile non ce n’è più nessuna. Di converso, la Francia avrà molto per esprimere un insieme di sentimenti quali rabbia, rivalsa, voglia di dimostrare che quello con la Spagna è stato un caso. Uno che inizia a somigliare a troppi altri, però: il titolo manca proprio dal 2009, poi terzo posto nel 2011, cinque finali perse di fila dal 2013 al 2021, ancora terzo posto nel 2023. Giù dal podio non ci scende dal 2007.

Ed è per questo che l’Italia tenterà un doppio obiettivo: il primo è il ritorno sul podio, che sarebbe il quarto della storia, dopo trent’anni, il secondo è di dare al torneo un terzetto che non comprende le transalpine per la prima volta da 18 anni. Dopo ci sarà anche tempo per parlare del torneo premondiale, ma è una prospettiva ancora lontana. Intanto c’è questo ulteriore sforzo, questi ultimi 40 minuti che per la squadra azzurra possono valere tantissimo. O meglio, possono valere (e in effetti già lo valgono, ma possono avere un’ancora più preziosa cornice) il miglior risultato di una Nazionale senior da Atene 2004.