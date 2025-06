Basket femminile: Italia e non solo, la preparazione delle 16 squadre verso gli Europei

Con gli Europei femminili ormai sempre più vicini, andiamo a scoprire il rendimento generale delle varie squadre che parteciperanno alla rassegna continentale. Attraverso i vari percorsi di avvicinamento si può scoprire tanto: differenze di filosofia, approcci effettuati in una maniera o nell’altra e via dicendo.

Girone A

Grecia 1-2 – Unica vittoria, roboante, contro la Lituania ad Atene (87-59), due sconfitte contro Spagna (40-64) e Italia (52-65) per il Paese che ospiterà la fase finale e più importante.

Turchia 2-3 – 2 vittorie (contro Lituania e un team russo) e 3 sconfitte (contro Francia, Lituania e Germania) nell’avvicinamento al Pireo.

Francia 2-1 – 2 vittorie (contro la Turchia e nella prima contro il Belgio) e 1 sconfitta (ancora contro il Belgio) per una preparazione dalla quale sono state rilasciate nelle scorse ore le 12 che disputeranno gli Europei.

Svizzera 0-4 – Le 4 sconfitte sono giunte contro Serbia (2 volte), Spagna e Portogallo; c’è ancora una quinta partita da disputare oggi proprio contro le lusitane.

Girone B

Italia 4-3 – 4 vittorie (due contro la Cechia e una a testa contro Grecia e Montenegro) e 3 sconfitte (tutte però lottate, due contro il Belgio e una contro la Spagna) per un avvicinamento che ha mostrato una grande chiave: la difesa.

Slovenia 4-0 – 4 vittorie contro Portogallo, Gran Bretagna (2 volte) e Montenegro. Adesso, però, il livello si alzerà per Teja Oblak e compagne.

Serbia 2-1 – 2 vittorie contro la Svizzera e una sconfitta, piuttosto a sorpresa, contro il Portogallo. Oggi ancora un match, quello contro la Gran Bretagna ad Atene.

Lituania 3-3 – 3 vittorie, di cui 1 a testa contro Turchia, Svezia e Gran Bretagna, e altrettante sconfitte, contro Turchia e Svezia di ritorno e contro la Grecia in sfida singola per una delle squadre più enigmatiche del raggruppamento.

Girone C

Belgio 5-1 – 5 vittorie (due contro l’Italia, una contro Svezia, Francia e Germania) e una sconfitta (contro la Francia nel double header di Brest, 91-42, seguita poi dal successo del giorno dopo per 60-63). Oggi ultimo confronto con la Germania.

Cechia 2-3 – 2 vittorie (contro la Germania senza WNBA e la Lettonia) e 3 sconfitte (nella prima con la Lettonia e per due volte contro l’Italia).

Montenegro 0-2 – Le 2 sconfitte, anche con passivi pesanti, sono arrivate contro la Slovenia a Lubiana (62-42) e contro l’Italia a Castenaso (79-41).

Portogallo 2-2 – 2 vittorie (molto a sorpresa con la Serbia a Belgrado, meno a sorpresa con la Svizzera) e due sconfitte (Slovenia, ma di misura, e Spagna, 59-68).

Girone D

Gran Bretagna 0-3 – Solo sconfitte, spesso anche nette, contro Slovenia (due volte a Kranjska Gora) e Lituania (ad Atene). Oggi in terra greca ultimo test contro la Serbia.

Germania 1-2 – Una vittoria, contro la Turchia, e 2 sconfitte, contro Cechia e Belgio. Ma attenzione: si tratta della squadra senza le WNBA, che fanno una grandissima differenza nel contesto. Oggi nuovo confronto con il Belgio a Ostenda.

Svezia 1-2 – Una vittoria contro la Lituania e due sconfitte, una con le baltiche e l’altra, decisamente pesante, contro il Belgio.

Spagna 4-0 – Percorso netto per le iberiche contro Grecia, Italia, Portogallo e Svizzera. Al di là del confronto con le lusitane, chi ha visto Spagna-Italia sa che il +15 non è stato un rispecchiarsi dell’effettiva realtà in campo.