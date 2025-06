Basket femminile: Italia, doppia trasferta in Cechia verso gli Europei

In arrivo una doppia trasferta per l’Italbasket femminile. La Nazionale di Andrea Capobianco va in Cechia per sfidare, a Brno, avversarie che ha già incontrato nel girone di qualificazione della rassegna continentale. Un girone che, va ricordato, si giocava di fatto per finta, considerati gli Europei già acquisiti per diritto di ospitarli.

La squadra azzurra si presenta con un roster da 14 giocatrici ancora in corsa per andare a giocare perlomeno la prima fase di Bologna. Sono infatti uscite dai giochi Sara Toffolo, Caterina Gilli ed Eleonora Villa, lasciando a Capoobianco probabilmente due soli dubbi su chi portare per l’assalto d’Europa.

In particolare, si dovrà decidere con ogni probabilità tra l’estro che ha mostrato Stefania Trimboli e l’ordine spesso mantenuto con efficacia da Mariella Santucci in play da una parte, mentre dall’altra ci potrebbe essere più che altro un’idea di differenza netta tra due Martina, Fassina e Kacerik, protagoniste di un modo d’intendere il basket completamente diverso.

Così Capobianco verso le due sfide, una delle quali si giocherà domani alle 17:30 e l’altra mercoledì alle 12:00 a porte chiuse: “La nostra scelta di giocare tante partite all’estero è stata precisa, pensata per avere tante possibilità di testarci nel corso del raduno. Nelle prime uscite ho visto cose molto positive a sprazzi e poi dei passaggi a vuoto, in questi ultimi giorni ci siamo concentrati molto sull’idea di squadra, che si compatta nelle difficoltà e supera insieme i momenti delicati, nelle due metà campo. Con queste ultime partite in Cechia vogliamo verificare i nostri progressi, soprattutto relativi alla lettura dei vari momenti di una gara: dobbiamo capire meglio quando spingere e quando gestire, quando pressare e quando rallentare. Solo così possiamo affrontare con ambizione un girone che sappiamo sarà durissimo. Un plauso va a questo gruppo, che dal primo giorno di raduno si sta allenando con un’intensità straordinaria“.

Della Cechia abbiamo parlato numerose volte: squadra con un valido livello, con giocatrici da Eurolega e spesso con il blocco di Praga presente, ha il basket per non rendere la vita facile alle avversarie (come per esempio alla Germania, anche se bisogna dire che le tedesche con e senza le WNBA sono due squadre completamente diverse). Nel prosieguo, però, vittoria e sconfitta contro la Lettonia, il che non depone troppo a favore di questo gruppo. Resta da vedere se, per l’Italia, dopo le buone performance difensive se ne vedranno anche di offensive specie con l’ingresso di Cecilia Zandalasini, arrivato come previsto in questi giorni.