Basket femminile: Italia, con la Lituania per il primo posto tra Bologna e Pireo

Sono bastate ventiquattr’ore e poco più all’Italia per trasformare le speranze in certezze agli Europei femminili. La squadra di Andrea Capobianco ha già in tasca la qualificazione per i quarti di finale nel girone B del PalaDozza di Bologna. C’è però un ultimo passo da fare: prendersi il primo posto. L’obiettivo può essere raggiunto battendo domani sera, sempre in Piazza Azzarita, la Lituania.

Per le azzurre un 2-0 dalle dinamiche simili e diverse. Prima partita molto solida per tre quarti contro la Serbia fino al blackout a inizio ultimo, recuperato prontamente con l’applicazione difensiva che è una chiave del cammino di questa squadra. Seconda, invece, da spettacolo assicurato con la Slovenia: tolti i riferimenti al duo Oblak-Shepard è stato facile far girare benissimo la palla. Tutto cambiato, però, col terzo fallo di Cubaj, che ha rimesso Shepard in partita e l’Italia in immense difficoltà, prima di una Keys da step in più definitivo già in stagione con Schio prima ancora che in questa rassegna. La concezione, in sostanza, di un gruppo che sa come tirarsi fuori dai guai, e che ha numerosissime varianti tattiche a disposizione.

Dall’altra parte la Lituania ha fatto capire parecchie cose. Innanzitutto che non è solo Juste Jocyte, la potenziale stella del futuro che ha viaggiato a 16 di media nelle prime due gare. Anche le baltiche, così come l’Italia, hanno tante valide giocatrici cui affidarsi. Una, Laura Juskaite, a Ragusa la conoscono bene: tra le migliori dell’A1 2023-2024 prima della decisione della Virtus Eirene di scendere in A2. Contro la Serbia si è rivelata essere una specie di martello inafferrabile con 24 punti, prendendosi tutti i giusti meriti. Ma la figura che più ha saputo aiutare Jocyte finora è Egle Sventoraite, protagonista attiva del terzo posto di Schio in Eurolega nel 2023 e l’anno successivo a Roma nell’unica stagione dell’Oxygen non solo in A1, ma nell’intero universo femminile. Il tutto corredato da un team dall’ottimo mix di esperienza e nuove leve con la guida di Vilius Stanisauskas in panchina.

Inevitabile pensare al perché questa sia una partita dalle grandi attese: all’orizzonte c’è la prospettiva di evitare la Francia. La prima classificata, infatti, andrà a incrociare nei quarti la seconda del girone A, vale a dire una tra Grecia e Turchia. Attenzione: non si sta dicendo che non siano squadre forti, perché la Grecia ha sia Fasoula che Spanou in grado di far male a tantissime difese in Europa con le loro differenti caratteristiche, e anche perché la Turchia ha sia la naturalizzata McCowan che è un totem vicino a canestro e un gruppo di talento, dalla WNBA Uzun in giù. Si sta dicendo che nessuna vorrà incontrare subito una delle due grandi favorite del torneo (l’altra è il Belgio), che tale è anche se ha dovuto perdere per strada, per varie ragioni, alcune delle sue WNBA. Quel che conta è capire come proseguirà il viaggio al Pireo.

E per queste azzurre può proseguire molto bene. Al netto di tutti i possibili errori che si fanno, che si possono fare, c’è sempre un fattore che aiuta più di ogni altro: il gruppo. Capobianco ha sottolineato, in diverse maniere, ma con quel sottofondo, tale unità in ogni parola spesa nelle conferenze stampa. Su una cosa dubbio non c’è e non ci può minimamente essere: la squadra è con lui, lui è con la squadra, e questo è un elemento di immensa importanza.