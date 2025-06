Basket femminile: Italia-Belgio, i precedenti. Ultimi 25 anni in equilibrio

Sono 41 i precedenti, ufficiali o meno, tra Italia e Belgio prima della semifinale degli Europei in scena domani al Pireo. Quello greco sarà l’ultimo capitolo di una storia piuttosto lunga, che parte dal 1951.

E che, per cinquant’anni, ha visto l’Italia essere dalla parte della più forte, con 21 successi consecutivi dal 1951 al 2001. Fu proprio quest’anno, uno dei più difficili della storia dell’Italbasket femminile, a segnare il primo successo belga. Accadde nel round di semifinale di qualificazione agli Europei, in cui la squadra azzurra rimediò cinque sconfitte, tra cui quelle a Namur e ad Ariano Irpino proprio contro le belghe (tra le quali spiccava una giovane Ann Wauters, fondamentale per oltre 15 anni). Il tutto nonostante i talenti l’Italia li avesse eccome (Paparazzo, Macchi, Masciadri, Zara, Arnetoli, Bonfiglio), ma semplicemente al tempo le cose riuscivano poco.

Dopo quella 22a sfida il bilancio è sostanzialmente rimasto in parità tra le due squadre, che si sono spesso e volentieri affrontate nelle qualificazioni europee fino a quando l’Italia non è tornata direttamente nel giro continentale con costanza. E fu un’altra partita con il Belgio, quella al PalaAcer di Priolo, una delle sedi principe del basket di solo pochi lustri fa, a ridare all’Italia la soddisfazione di giocare gli Europei via qualificazione (c’era nel 2007, ma perché ospitava). Macchi, Masciadri, Ballardini e non solo: c’era tanto dietro quell’azzurro che, pochi mesi dopo, sfiorò per la prima di tre volte l’accesso ai Mondiali col sistema di allora.

Le sfide più note del passato recente sono quelle del 2017 e del 2023. Nel 2017 la prima Italia di Capobianco, che era passata attraverso un importante numero di forche caudine, contro una squadra che aveva ancora Wauters e aveva visto aggiungersi un’Emma Meesseman già illegale a qualsiasi latitudine, non ci fu niente da fare. Cecilia Zandalasini giocò un’altra super partita dei suoi Europei d’esordio, Giorgia Sottana e Kim Mestdagh, unite allora come oggi nella vita, duellarono alla grande e senza risparmiarsi, ma la partita fu del Belgio 79-66. Erano i quarti di finale, e pochi giorni dopo contro la Lettonia un fischio e una tripla fatale tolsero alle azzurre Mondiali e anni.

Tra un confronto amichevole e l’altro le due squadre si sono ritrovate anche nella rassegna del 2023. Fu la miglior partita dell’Italia in quella rassegna, anche se fu una sconfitta per 72-64 con il trio Meesseman-Vanloo-Linskens protagonista. Ma da due anni fa ad oggi è cambiato molto, e questo 30-11 nei precedenti può cambiare da una parte all’altra in una giornata che, in qualunque caso, non si dimenticherà. Perché tra un girone e una semifinale la differenza è abissale.