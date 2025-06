Basket femminile, Italia a valanga sul Montenegro nell’ultima pre-Europei

Finisce con un fragoroso 79-41 l’ultima partita dell’Italia prima degli Europei femminili. Le azzurre di Andrea Capobianco travolgono il Montenegro nell’incontro giocato a Castenaso a porte chiuse: il record definitivo di questa preparazione è dunque di 4-3 (le vittorie: Cechia due volte, Montenegro e Grecia; le sconfitte: Belgio due volte e Spagna).

Le porte chiuse hanno consentito alle due squadre esperimenti di vario genere, tant’è che a roster sono andate in 13 rispetto alle usuali 12. Dopo qualche minuto di sostanziale studio, e un primo quarto da 19-11, è il secondo che offre alle azzurre le chance per prendere il largo.

All’intervallo è 35-19, ma la superiorità azzurra si fa fondamentalmente sempre più grande, e a testimoniarlo è il terzo periodo, chiuso con un parziale di 26-12. Capobianco finisce per ruotare tutte le 13 giocatrici a disposizione, e, tranne Pan, tutte realizzano almeno un punto. Quattro in doppia cifra: Cecilia Zandalasini e Jasmine Keys a quota 10, Laura Spreafico con 11 e Francesca Pasa con 12 punti.

Si va dunque verso il momento delle decisioni definitive: il 17 giugno, con la Nazionale già a Bologna, sarà tempo per gli ultimi due tagli per ridurre a 12 il roster che affronterà il girone di Bologna. Intanto quella odierna è apparsa una squadra in crescita ulteriore, come pure Zandalasini.

Italia-Montenegro 79-41 (19-11; 16-8; 26-12; 18-10)

Italia: Keys* 10, Pasa 12, Verona* 5, Zandalasini* 10, Pan, Trucco 4, Cubaj* 4, Madera 5, Santucci* 5, Fassina 8, Spreafico* 11, Kacerik 1, Trimboli 4. All. Capobianco

Montenegro: Kovacevic 8, Zivaljevic* 3, Pasic* 2, Radonjic 5, Radevic ne, Baosic, Ilic, Bigovic* Ma. 4, Vucetic 7, Glomazic, Lekovic* 9, Bigovic Mi. ne, Jovanovic* 3. All: Skerovic