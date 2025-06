Basket femminile, il quintetto ideale degli Europei 2025: c’è anche Cecilia Zandalasini!

Cecilia Zandalasini è stata inserita, per la seconda volta nella propria carriera, nel miglior quintetto degli Europei femminili. La nativa di Broni ha messo d’accordo tutti lungo una settimana strepitosa, che l’ha portata a guidare l’Italia verso un podio continentale che mancava da trent’anni.

Questi i dati dei suoi Europei in termini di medie: 16,8 punti (quarta assoluta), 6 rimbalzi (19a), 3 assist (27a) con il 47,1% dal campo (12a) suddiviso in 46,3% da due e 48,1% da tre, oltre all’80% ai tiri liberi. Per lei anche il quinto posto per valutazione nel torneo, con una media di 19,2.

Già nel 2017 era stata inserita nel miglior quintetto della manifestazione, ma allora il sorriso era stato molto amaro, perché pur da seconda miglior realizzatrice (dietro all’ucraina Alina Iagupova, con cui ha poi giocato insieme negli anni successivi) e terza miglior rimbalzista a fare da contraltare c’era il settimo posto dell’Italia giunto in modo amarissimo.

Ad accompagnarla, nel miglior quintetto del 2025, due che già allora c’erano: Emma Meesseman e Alba Torrens, mentre le novità sono rappresentate da Raquel Carrera e da Julie Allemand. Il titolo di MVP va ovviamente a Meesseman, che è la prima nella storia della rassegna a vincere il premio per due volte consecutive. Il tutto al termine della finale incredibile con cui il Belgio ha superato sul filo di lana, e con una rimonta quasi insensata, la Spagna per ripetere il successo del 2023.