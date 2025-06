Basket femminile: il punto sul mercato di Serie A1. Schio e Venezia si sfidano a suon di colpi

Si definisce per buona misura già a metà giugno ciò che può essere la Serie A1 femminile 2025-2026. Il mercato, infatti, sta dando parecchi argomenti sui quali poter disquisire, soprattutto per quel che concerne le due big, Schio e Venezia.

Partiamo dal Famila, che a fronte di diversi saluti (Juhasz, Salaun, Dojkic, Bestagno e Crippa) alza i giri del motore: in panchina Victor Lapena al posto di Giorgios Dikaioulakos, in campo il ritorno di Cecilia Zandalasini e l’approdo di Maria Conde. Risponde la Reyer con Francesca Pasa di ritorno dalla Francia e Ivana Dojkic proprio da Schio, mentre salutano Berkani, Kuier (Turchia), Logoh, Miccoli, Mompremier, Smalls e Stankovic.

Cambiamenti importanti anche al Geas Sesto San Giovanni, dove al fianco di Cinzia Zanotti e Martina Gargantini arriva nello staff tecnico Gianmarco Di Matteo. In entrata Adele Cancelli, Beatrice Attura e Cristina Osazuwa, restano Moore, Conti e Trucco, vanno via Spreafico (Perfumerias Avenida), Orsili (Ensino Lugo), Makurat, Conte e Jakubcova. A Campobasso salutano Kacerik, Kunaiyi-Akpanah e Ziemborska, con Quinonez che andrà in NCAA, mentre rinnova Stefania Trimboli. mentre al Derthona Basket le cose sono più interessanti con le conferme di Fontaine, Leonardi, Melchiori, Arado, Penna e Caterina Dotto (ed è una validissima base per puntare in alto). Ma c’è ancora un potenziale colpo in arrivo di altissimo valore, mentre a salutare sono Premasunac e Milani.

San Martino di Lupari ha confermato Rae Lin D’Alie, mentre la 2005 Ginevra Cedolini andrà a Ragusa in A2. Nello staff tecnico entra un nome tra i più illustri possibili: quello di Francesca Zara. Da Sassari se ne vanno Taylor, Toffolo, Diallo, Natali, Begic, Grattini e Pastrello dopo una stagione difficile. Nuovo anche il coach, Paolo Citrini al posto di Restivo. Ci sono parecchie notizie da Faenza, che conferma Brzonova e Cappellotto, ritrova Georgieva e prende Julia Bazan, Alice Nori e Martina Guzzoni, salutando Franceschelli. Novità anche da Brescia, dove dal campo Marzia Tagliamento passa al ruolo di team manager e DS, mentre ancora devono essere svelati i volti della nuova stagione. Nessuna novità, ad oggi, da Battipaglia.

C’è chi si è mossa anche tra le neopromosse: è il caso di Roseto, che non ha perso tempo e inserisce Silvia Nativi, di ritorno dall’NCAA, e Giulia Moroni, mentre restano coach Righi, Caloro e Lucantoni. A Broni, invece, di movimenti non ne sono stati ancora ufficializzati.