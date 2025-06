Basket femminile, il Belgio è ancora Campione d’Europa! Rimonta incredibile sulla Spagna

Il Belgio concede il bis e vince ancora gli Europei di basket femminile. Una storica doppietta arrivata al termine di una finale che è già nella storia per il suo finale incredibile. Finisce 67-65 per le belghe, che battono una Spagna che a tre minuti dalla fine stava tranquillamente cullando il ritorno sul gradino più alto del podio, essendo avanti di dodici punti e praticamente con la vittoria al sicuro. Invece è successo di tutto e c’è nuovamente lo zampino di Antonia Delaere, proprio colei che aveva messo la tripla decisiva con l’Italia, che ruba incredibilmente palla alla Spagna e segna il canestro del sorpasso a sette secondi dalla fine.

Un Belgio trascinato dai 19 punti di Julie Allemand, fenomenale negli ultimi due minuti. La solita immensa Emma Meesseman chiude con una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi e sono fondamentali anche i 17 punti di Kyara Linskens. Alla Spagna non bastano gli 11 punti di Aina Ayuso, Paula Ginzo ed Helena Pueyo.

Un primo quarto dove regna l’equilibrio ed è un continuo botta e risposta. La Spagna chiude avanti di un solo punto alla prima sirena (19-18) e poi comincia un allungo che la porta sul +8 (30-22) a cinque minuti dall’intervallo. Il Belgio è frastornato, ma comunque non crolla e trova con Linskens sulla sirena il canestro del -6 (37-31) con cui si va alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi è tutto un altro Belgio e soprattutto si accende Meesseman, che guida il parziale che porta le belghe a mettere nuovamente la testa avanti (45-43). La Spagna, però, non molla e nel finale di quarto reagisce con i canestri di Ginzo e Ayuso che valgono il +3 all’ingresso degli ultimi dieci minuti (52-49). Le spagnolo volano addirittura arriva sul +12 con Pueyo (63-51) a quattro minuti dal termine e sembra in pieno contro. Dal 65-53 per la Spagna, però, succede l’impensabile. Una tripla di Linskens apre il parziale, poi i liberi di Meesseman e ancora di Linskens e soprattutto cinque punti consecutivi di Allemand. Il Belgio arriva sul -1 a 17 secondi dalla fine. La Spagna è bravissima a far girare velocemente il pallone, ma Ortiz sbaglia il passaggio finale e Delaere si invola clamorosamente ad appoggiare il +1 a cinque secondi dalla fine. Carrena perde ancora palla e può cominciare la festa del Belgio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SPAGNA – BELGIO 65-67 (19-18, 18-13, 15-18, 13-18)

Spagna: Buenavida 4, Etxarri, Ortiz 3, Ayuso 11, Torrens 3, Araujo, Pueyo 11, Fam 9, Vilaro 3, Carrera 10, Ginzo 11, Martin

Belgio: Ramette 2, Claessens, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Mununga, Massey, Vervaet, Lisowa Mbaka, Vanloo 4, Allemand 19, Joris