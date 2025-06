Basket femminile, Francia e Grecia iniziano con una vittoria agli Europei 2025. La Lituania sorprende la Slovenia

Si sono aperti oggi, mercoledì 18 giugno, gli Europei 2025 di basket femminile. Le migliori Nazionali del continente si daranno battaglia fino al 29 giugno per conquistare il titolo e succedere al Belgio, campione nel 2023. Le partite dei quattro gironi verranno disputate a Bologna, Brno, Pireo ed Amburgo, con l’Italia che farà il suo esordio questa sera contro la Serbia.

Oggi si sono disputati i primi match del Gruppo A, composto da Francia, Turchia, Svizzera e Grecia. Nella prima partita di giornata, giocata alle 16.30 al Pireo, la corazzata francese ha battuto di misura la Turchia 69-71, al termine di un match più equilibrato del previsto. Le turche hanno chiuso in vantaggio i primi due quarti, esprimendo un gioco che ha sorpreso le transalpine, grandi favorite per la vittoria finale. Nella ripresa è salita in cattedra Janelle Salaun, reduce da un’ottima stagione a Schio, e protagonista anche oggi con 22 punti. Il match si è deciso però negli ultimi 10 minuti, con le turche riprese e poi scavalcate dalla tripla di Valeriane Ayayi, che ha messo il punto esclamativo sulla partita.

Nel primo confronto del Girone B, la Lituania ha battuto la Slovenia con il punteggio di 71-77, centrando la prima vittoria in questo Europeo. Le lituane hanno iniziato a ritmi altissimi la partita, conquistando subito un vantaggio massimo di 11 punti, poi sceso ad 8 al termine del primo tempo. La Slovenia ha cercato nel terzo quarto di riaprire la partita con Jessica Shepard, top scorer con 25 punti e 17 rimbalzi, ma le lituane non hanno mai subito veramente la rimonta, grazie anche ad una prestazione di squadra formidabile.

Nel secondo match giornaliero del Girone A, le padrone di casa della Grecia hanno battuto nettamente la Svizzera, con un punteggio finale che recita 87-65. Nel primo quarto le elvetiche hanno retto la pressione ed hanno pareggiato il parziale sul 19-19. Dalla seconda frazione, però, non c’è stata più partita, e le greche hanno preso il largo, concludendo il primo tempo con un vantaggio di 14 punti. Lo spartito del match non è cambiato nella ripresa, nonostante i 18 punti di Evita Herminijard. Per le padrone di casa la migliore giocatrice è stata Mariella Faoula, top scorer della gara con 21 punti.